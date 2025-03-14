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水岸景觀失靈「3原因」影響行情 淡水河豪宅賠售近千萬

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
水岸豪宅有景觀加持，價值往往高人一等，但有淡水河景房認賠賣出。示意圖。圖／台灣房屋提供
水岸豪宅有景觀加持，價值往往高人一等，但有淡水河景房認賠賣出。示意圖。圖／台灣房屋提供

景觀往往是豪宅的一大賣點，不過根據實價登錄資訊揭露，新北市淡水河畔景觀豪宅「頤海大院」，中高樓層戶別於去年1月以總價1億1880萬元轉手，對照前手屋主預售時的購入價碼為1億2883萬元，等於認賠近千萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，水岸豪宅有景觀加持，價值往往高人一等，入手的屋主多半規劃為休閒度假宅，或對區域有地緣關係的客層，所以買盤相對侷限，轉售價格也較難突破，即使是同社區，不同戶別的單戶差異與小環境差異，也會影響轉手的市場性與增值狀況。

陳定中指出，影響豪宅身價漲跌幅度的原因，首先是樓層差異，景觀豪宅高低樓層視野條件懸殊，低樓層增值幅度不如高樓層；其次為座向差異，部分景觀豪宅各面向的景緻不同，主打水案景觀的豪宅，若有戶別面後巷或街景，價值也會有差異，再來是裝修差異，豪宅坪數大，裝潢花費高，因此是否需大規模改裝，對買家成本將造成頗大的起伏，所以轉手價值並非都落在同一條水平線。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新北賠售的景觀豪宅，前屋主入手時間介於2012~2015年間，正是上一波豪宅房市高檔，且豪宅十多年來都受央行限貸箝制，主力客群之一的私法人，在平均地權條例修正案上路後進場也受限，導致現今豪宅買盤出手相對保守，也使上一波高點進場的屋主轉售獲利空間遭壓縮，去年台北市甚至有豪宅轉手價格較前次大減逾4千萬元，相對之下，新北豪宅的賠售金額還只是小巫見大巫。

張旭嵐指出，豪宅的房屋稅稅基較高，多金屋主通常也擁有多處房地產，而5月開徵的囤房稅2.0，將使名下有多戶豪宅的屋主稅負加壓，因此部分豪宅屋主不排除適度讓利，將手中資產汰弱留強，除了可為稅負減壓外，亦能達到活化資金的效果。

囤房稅 實價登錄 豪宅

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