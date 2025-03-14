水岸景觀失靈？淡水河首排豪宅持有12年賠售千萬

景觀往往是豪宅的一大賣點，不過根據實價登錄資訊揭露，新北市淡水河畔的景觀豪宅「頤海大院」，中高樓層戶別於去年1月以總價1億1,880萬元轉手，對照前手屋主2012年預售時的購入價1億2,883萬元，等於認賠千萬元。

無獨有偶，中和的華中橋西側重劃區，去年5月河岸第一排的「遠雄左岸香榭園」低樓層戶，以7,350萬元成交，對照屋主7,900萬元的取得價碼，賠售金額也達550萬元。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，水岸豪宅有景觀加持，要價往往高人一等，入手的屋主多半規劃為休閒度假宅，或對區域有地緣關係的客層，所以買盤相對侷限，轉售價格也較難突破，且即便是同社區，不同戶別的單戶差異與小環境差異，也會影響轉手的市場性與增值狀況。

他表示，影響豪宅身價漲跌有三大原因，首先是「樓層差異」，景觀豪宅高低樓層視野條件懸殊，低樓層增值幅度不如高樓層。

其次為「坐向差異」，部分景觀豪宅各面向的景緻不同，主打水案景觀的豪宅，若有戶別面後巷或街景，價值也會有差異。

第三是「裝修差異」，豪宅坪數大，裝潢花費高，因此是否需大規模改裝，對買家成本將造成頗大的起伏，所以轉手價值並非都落在同一條水平線。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新北兩筆賠售的景觀豪宅，前屋主入手時間介於2012~2015年間，正是上一波豪宅房市高檔。由於央行持續管制豪宅房貸，主力客群之一的私法人，在平均地權條例修正案上路後進場也受限，導致現今豪宅買盤出手相對保守，也使上一波高點進場的屋主轉售獲利空間遭壓縮。

她表示，去年台北市甚至有豪宅轉手價格較前次大減逾四千萬，相對之下，新北豪宅的賠售金額還只是小巫見大巫。

張旭嵐表示，豪宅的房屋稅稅基較高，多金屋主通常也擁有多處房地產，而5月開徵的囤房稅2.0，將使名下有多戶豪宅的屋主稅負加壓，因此部分豪宅屋主會適度讓利，將手中資產汰弱留強，減輕稅負壓力，也達到活化資金的效果。