中鋼新盤價上漲無懸念 含金量大幅墊高、投資價值浮現

國際鋼市穩定上漲，加上近期國內對大陸熱軋鋼品展開反傾銷調查，鋼鐵流通行情應聲走高，中鋼（2002）將開出的4月以及第2季盤價，「完全沒有跌價理由」，漲價沒有懸念，市場預期每公噸有上漲20美元至30美元空間，中鋼營運獲利倒吃甘蔗，財務含金量躍增，中長期投資價值浮現。

法人分析，中鋼這回開的是大盤價，也就是4月的月盤與第2季的季盤一起開出，目前看來除了少數的鋼種可能維持平盤外，多數都將上漲，等同宣告中鋼第2季起基本面更紮實，財務含金量的貢獻價值進一步堆升。

中鋼專家表示，美國掀起全球關稅戰，烏克蘭戰爭停火產生重建需求，都帶動鋼價走高，中鋼開盤會以協助客戶接單為重點，同時貼近市場，最終要經廠盤會議拍板。

中鋼董事長黃建智說，國際鋼鐵產業表現相對樂觀，沒有什麼太負面的因素，對業務部門有充分信心，能綜合局勢開出最合適的盤價，帶動國內鋼鐵產業上下游一起向前走。

上市鋼廠主管表示，美國鋼價突破每公噸1,000美元，接下來再漲的機率高，尤其國內對中國大陸熱軋反傾銷正式立案調查，市場情緒進一步回暖，都有效助漲中鋼新盤價的動能。

雖然近日大陸寶鋼以及鞍鋼集團針對4月新價都以平盤定調，但業界解讀，主因在於越南、印度等愈來愈多國家都對大陸鋼品提出反傾銷控訴，導致大陸鋼材庫存增加，因此寶鋼、鞍鋼等大鋼廠不得不以平盤加速鋼材去化。

上市鋼廠主管說，中鋼這次盤價熱軋頗有上漲架勢，除了美國熱軋每公噸上達1,000美元助攻外，當前API石油用鋼管的需求不錯，帶動鋼管熱軋底材的報價持續向上。

台灣API鋼管主要銷往美國，川普的關稅政策讓美國熱軋價格急遽升高，對擴大原油開採的態度也增加銷美的API管單量增加，中鋼3月開盤時除了對單軋廠軋延用的熱軋提價外，API熱軋管料出現漲勢，預期4月將進一步升溫。

相對泛冷軋電磁鋼片等受到來自南韓浦項鋼鐵的不公平競爭，可能以平盤因應，業界並打算提出傾銷制裁，以阻止南韓電磁鋼片對國內市場造成損害。