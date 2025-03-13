看好高級住宅市場 德瑞克高雄旗艦店落腳亞灣

在台灣創立逾一甲子的德瑞克精品衛浴，坐落於高雄亞灣區的旗艦店13日揭幕，標榜會呼吸陳設空間，邀請到全球知名的設計師羅耕甫操刀，並由藝人張鈞甯為品牌代言，南台灣超過50家建設公司負責人到場，成為房地產界另類盛會。

「德瑞克」前身為隆昌窯業，二代周孫翁在1991年成立德瑞克品牌，以「頂級空間品味」打響名號，產品獲各建設公司愛顧。如今三代繼起，看好高屏地區近年高級住宅市場的發展潛力，選在亞灣區「賦格」大樓開設高雄旗艦店。

德瑞克衛浴總經理周孫翁表示，高雄旗艦店不僅是展示空間，更代表德瑞克衛浴對南台灣市場的重視，未來將以世界級的精品衛浴、國際級的展示空間，提供更多元的衛浴選擇。

德瑞克高雄旗艦店為彰顯品牌價值，特邀在國際榮獲多項建築大獎的橙田建築設計師羅耕甫打造展示空間，羅耕甫表示，這次取｢窯爐｣作為設計概念，高挑的穹頂還原早年窯爐造型，並以藝術沙漿在牆體上模擬耐火磚質感，吸濕性的天然塗料會根據人流數量調節空氣濕度與環境溫度，創造通透涼爽、｢會呼吸的展示廳」。

他另融入隆昌窯業的燒瓷技術，以手工釉燒瓷片、透光的隔柵裝修點，打造猶如博物館般的藝術場域。也以風水五行融合自然元素窯燒後的色塊，呈現水流的律動感，靜中有動。