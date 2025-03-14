快訊

普亭：支持與烏克蘭停火30天 如何實施有待討論

聽新聞
0:00 / 0:00

王瑞瑜：國產電池芯業政府多關愛

聯合報／ 記者簡永祥／彰化報導

台塑集團旗下台塑新智能斥資百億元，在彰濱工業區打造二點一GWh電池芯及模組廠正式完工量產，為全台規模最大的鋰鐵電芯生產基地。台塑新智能董事長王瑞瑜昨天表示，電池芯已成為戰略物資，國產電池芯能力至關重要，產業需要政府更多關愛與支持。

王瑞瑜說，台灣過去幾年平均每年從國外進口電池芯約二點九GWh，金額約二二七億元，中國大陸進口占了九成，但大陸電芯進口到台灣是零關稅，台灣出口到大陸卻要課百分之十，台灣電池芯產業需要政府給予更多關愛與支持，改善不公平競爭。

她表示，台灣要發展電動車、再生能源甚至ＡＩ，全都要用到電池芯，電池已經變成戰略物資、國安問題，不能所有電池芯都靠國外。

再生能源 電動

延伸閱讀

台塑去年每股虧0.19元 董事會決議擬配息0.5元

進口電芯零關稅 出口大陸要10% 台塑新智能董事長王瑞瑜盼政府關愛

台塑新智能啟動校園招募計畫 將招募新能源五大類人才

台塑生醫餐飲品牌 聚光

相關新聞

看好高級住宅市場 德瑞克高雄旗艦店落腳亞灣

在台灣創立逾一甲子的德瑞克精品衛浴，坐落於高雄亞灣區的旗艦店13日揭幕，標榜會呼吸陳設空間，邀請到全球知名的設計師羅耕甫...

王瑞瑜：國產電池芯業政府多關愛

台塑集團旗下台塑新智能斥資百億元，在彰濱工業區打造二點一GWh電池芯及模組廠正式完工量產，為全台規模最大的鋰鐵電芯生產基...

台灣首間「魷戲」體驗館 帶動全支付年輕新客增3成

全聯於2024年底攜手跨國影音串流平台 Netflix，結合超人氣韓劇《魷魚遊戲2》，推出「全聯經濟魷戲」檔期與「全聯魷...

小資族買房還有希望 北市這2區最低單坪60幾萬

近年房價上漲，讓許多人想買房卻又買不下手，住展雜誌彙整台北市去年進場預售新案，各行政區實價資訊中的最低單價社區，其中文山...

大陸建設今年推5大案！首度插旗南港、新竹 這因素預售房價仍難降

欣陸投控（3703）旗下大陸建設執行長廖淳森13日表示，今年將擴大全台布局，預計將推出五大案，合計總銷金額約393.3億...

德瑞克精品衛浴砸2.5億高雄開旗艦店 建築界領袖驚艷

看好高雄及南部地區發展潛力，德瑞克精品衛浴砸2.5億元高雄亞灣區設旗艦店，請來名藝人張鈞甯代言，全案由屢獲國際大獎的設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。