王瑞瑜：國產電池芯業政府多關愛

台塑集團旗下台塑新智能斥資百億元，在彰濱工業區打造二點一GWh電池芯及模組廠正式完工量產，為全台規模最大的鋰鐵電芯生產基地。台塑新智能董事長王瑞瑜昨天表示，電池芯已成為戰略物資，國產電池芯能力至關重要，產業需要政府更多關愛與支持。

王瑞瑜說，台灣過去幾年平均每年從國外進口電池芯約二點九GWh，金額約二二七億元，中國大陸進口占了九成，但大陸電芯進口到台灣是零關稅，台灣出口到大陸卻要課百分之十，台灣電池芯產業需要政府給予更多關愛與支持，改善不公平競爭。

她表示，台灣要發展電動車、再生能源甚至ＡＩ，全都要用到電池芯，電池已經變成戰略物資、國安問題，不能所有電池芯都靠國外。