陽明北美線運價 下月喊漲

紅海危機再起，胡塞組織重啟攻擊以色列船舶，運價掀起新一波漲勢，陽明 （2609）開漲價第一槍。海運業內昨（13）日市場傳出，陽明已發通知給客戶，預計4月1日遠東-北美線每40呎櫃先漲2,000美元，如果市場需求量回升，4月15再漲2,000美元，預計4月起漲幅達六成。

物流業者分析，到目前為止，市場貨量仍舊不多，處於淡月走勢；不過，陽明已經開始發通知，可以看出航商已經開始認為4月開始市場變動會加大，先提出漲價計畫；陽明宣布4月將分二階段調漲運價，4月1日漲2,000美元，4月15日再漲2,000美元。

運價能不能漲足，還是要看貨量臉色，只要市場船舶供給吃緊，就有助於運價止跌反彈；至於能不能真的每40呎櫃漲足2,000美元，就要看4月貨量表現。

根據最新的遠東到美西每FEU（40呎櫃）達2,291美元，遠東到美東每FEU（40呎櫃）達3,329美元，以目前的推估的漲價金額，4月1日起要漲2,000美元漲幅達66%。

航運業界指出，目前以哈停火協議談判陷入膠著，胡塞重啟攻擊以色列船舶，增加貨櫃航商重返紅海之不確定性，在確保安全無虞之前提下，目前航商航線服務仍持續繞行好望角。