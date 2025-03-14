台塑新智能董座王瑞瑜 盼政府關愛支持

台塑新智能董事長王瑞瑜昨（13）日表示，台灣正大力發展電動車、再生能源甚至AI，新能源產業是台灣邁向淨零碳排重要一環，電池芯已變成戰略物資，國產電池芯能力至關重要，政府要對本土電池產業提供更多關愛與支持。

王瑞瑜表示，過去幾年，台灣平均每年從國外進口電池芯約2.9GWh，其中90%是從中國大陸進口，金額高達270億元，這些大陸電池芯進口到台灣零關稅，相當容易打入台灣市場；反觀台灣出口到大陸卻要課10%，相當不公平。

王瑞瑜指出，台灣發展電動車、再生能源甚至AI，全都要用到電池芯，但目前所有電池芯都是自國外進口，一旦出現磨擦，可能讓台灣無電池芯可用，電池芯已經變成戰略物資、國安問題，不能所有電池芯都靠國外。

她表示，其實台灣量能一直在提升，但若有政府的關愛，速度就能更快。推動淨零碳排最現實考量就是成本壓力問題，尤其大陸來台灣的電池芯有官方補助和扶持。總經理劉慧啓補充，希望可以有一個公平競爭機會。

王瑞瑜表示，大陸是全球最大電池芯生產國，不只規模大，且有政府補貼，具價格優勢。目前台塑新智能電池芯成本比陸製品高出一成多，且還有關稅問題，台灣電池芯產業需要政府更多關愛與支持。