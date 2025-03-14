台塑新智能年營收衝百億 已接獲大量儲能系統訂單

台塑集團台塑新智能公司昨（13）日宣布，投資上百億元打造的彰濱工業區台塑尖端能源2.1GWh電芯及模組廠完工量產，為全台規模最大的鋰鐵電芯生產基地，自完工以來已接獲大規模儲能系統訂單，今年將陸續出貨電動車用電芯，目標全年營收百億元，並要開始賺錢。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，全球儲能與電動車產業持續成長，台塑新智能2023至2024年建廠期間與業界緊密交流，提前掌握市場動態與訂單，確保建廠、量產、出貨無縫接軌。

台塑新智能小檔案 圖／經濟日報提供

目前已確認出貨規模涵蓋100MW/350MWh大型儲能案場、電動大巴量產電池包與電動物流車測試電池包等，憑藉台灣國產優勢搶占全球AI商機，成功研發美國資料中心專用UPS電池系統，強勢進軍AI市場。

台塑新智能總經理劉慧啟說明，鋰鐵電芯生產線投產後，今年上半年已和國內電動大巴業者合作，開始出貨量產電池包，上半年也將出貨測試電動物流車所需電池包， 後續更針對美國AI資料中心專用的UPS不斷電系統，提供電池備援電力模組，目前電池芯已在送驗證中。

劉慧啟表示，台塑新智能今年營收目標100億元，並要損益兩平，目前訂單已看到明年上半年，明年營收至少要達到150億元以上。

王瑞瑜表示，彰濱一期廠初期產能將先滿足國內需求，之後拓展越南、印度等海外市場，未來五到九年台塑新智能將繼續投入超過400億元，分階段建設二期電芯廠、殼體廠、金屬加工處理廠、模組廠及正極材料廠，擴大電池國產化規模，打造更完整、深厚、穩固的新能源產業鏈。

台塑新智能彰濱電芯及模組廠，以五大管制機制為核心，確保品質無可撼動， 劉慧啓表示，台塑新智能產品涵蓋儲能、電動車及UPS之電池系統，其使用電芯均具備高能量密度與長循環壽命，為台灣建立先進、 安全、穩定的電芯供應鏈。面對全球減碳趨勢與新能源轉型時刻， 彰濱電芯及模組廠將成為台灣新能源產業發展的重要基石。

彰濱電芯及模組廠匯聚台塑企業優勢技術，包括台塑網科全新開發的鋰電池生產電腦化系統、南亞光電智慧照明系統等。