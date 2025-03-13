台塑越南河靜鋼廠14.5億美元聯貸案 完成簽約

台塑越南河靜鋼廠暨開曼母公司委由兆豐銀行、合作金庫、台北富邦銀行、中國信託銀行及臺灣中小企銀統籌主辦合計14.5億美元永續連結聯貸案，今日完成簽約，其中承諾參貸金額合計達18億美元，超出原定籌組目標之1.5倍，展現金融同業對台塑集團於越南投資鋼鐵廠未來發展深具信心。

兆豐銀行指出，本案共吸引14家金融機構踴躍參與。台塑越南河靜鋼廠為台塑集團重要轉投資之一，對越南當地經濟情勢有高度貢獻，經貿戰略地位重要，目前鋼廠兩座高爐已全面生產，為越南第二大鋼鐵廠。

兆豐銀行表示，該公司近年持續開發高值化產品並動態調整利基市場以因應產業變化，2024年銷售逐漸成長，近期越南工業貿易部發布針對進口自中國的熱軋卷鋼產品徵收反傾銷稅，亦將有助於越南鋼價回穩及提升河靜鋼廠內銷量。

本次聯貸案條件亦結合ESG永續連結指標，對此兆豐銀行表示，考量台塑越南河靜鋼廠所屬鋼鐵冶煉業，製程之水資源運用、廢水及廢氣排放管理為越南政府及廠區周遭社區居民等利害關係人特別關注之議題，故指標設定包含空氣污染排放濃度、水汙染排放濃度、放流水回收量及溫室氣體排放量等；亦設定社會面績效目標，以深化地方經營與互動，善盡企業社會責任。

此次河靜鋼廠的聯貸案，兆豐銀行跟合庫銀行都為重要的角色。在聯貸業務方面，兆豐銀行及合作金庫銀行皆位居業界領導地位，根據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計排行榜，113年度臺灣聯貸市場簿記行(Bookrunner)兆豐銀行排名第二、合作金庫銀行名列第三，顯見兩家統籌主辦銀行持續深耕聯貸市場。