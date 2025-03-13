台灣首間「魷戲」體驗館 帶動全支付年輕新客增3成

全聯於2024年底攜手跨國影音串流平台 Netflix，結合超人氣韓劇《魷魚遊戲2》，推出「全聯經濟魷戲」檔期與「全聯魷戲中心」體驗館，掀起熱議並成功引爆社群話題。全聯行銷部協理劉鴻徵表示，特別是影集上映當天門市「貨架魷戲」創下單日流量超過3萬人次遊玩，壓軸終極遊戲「體驗館」活動期間全支付註冊數成長95%，其中，新增會員又以20~30歲占比最高，成功吸引大量年輕新客，為品牌年輕、娛樂化跨出一大步。

近年來韓劇、K-Pop熱潮持續席捲全球，在世界各地引領風潮，成為年輕族群的流行指標，根據知名旅遊電商平台2024年最新調查發現，20歲至29歲年輕族群赴南韓旅遊比例超過4成；也正是看準「韓流」文化對於Z世代帶來的影響力。

全聯去年底攜手Netflix推出「全聯經濟魷戲」兩大品牌首次深度結合，除了獨家聯名商品開發外，更推出門市互動魷戲，消費者只要走進門市打開PX Pay/全支付，透過遊戲挑戰，除了有贏不完的優惠券，還能挑戰最大獎百萬名車；目的是希望藉由活動提升APP黏著度，根據全聯統計，影集上映日創下單日流量超過3萬人遊玩，活動期間重複遊玩人次超過80萬人，PX Pay整體日活躍人次受遊戲帶動上升近3%，顯示「貨架魷戲」無形中創造了與消費者全新的接觸形式，提供兼具互動及趣味性的購物體驗。

除了為期近兩個月的門市檔期外，搶在韓國體驗館開幕之前，最受台灣粉絲矚目並創造熱烈迴響的「全聯魷戲中心直贏店」，1月11日至2月2日活動期間湧入超過2.7萬人次朝聖，假日更創下單日1,500人入場盛況，其中更有超過一半粉絲透過預約系統提早卡位；體驗館砸重金打造，超真實還原影集場景，首周開幕即搶占媒體、KOL等社群平台版面，社群討論聲量數超過1.5萬筆，為整體聯名活動帶向聲量最高峰。

體驗館主打免費進場，唯一入場資格是下載並註冊全支付，挑戰遊戲過關還能贏得60魷點；體驗館開放首周全支付註冊數即成長3倍，「全支付APP」也同時衝上iOS和Android平台「財經類免費APP」熱門排行榜第二名。1月11日~2月2日活動期間，全支付註冊數成長95%，其中新增會員又以20~30歲占比最高，超過3成，成功吸引大量年輕新客，顯示「全聯魷戲中心直贏店」成功創造話題，並藉由遊戲化體驗驅動消費者成為全支付會員。

2025年初，粉紅旋風席捲松菸，「全聯魷戲中心直贏店」短短一個月期間吸引近3萬人次入場參觀，除了帶動全支付註冊數成長外，人氣影集所衍伸的粉絲經濟更是不容小覷，期間限定全聯「快閃店中店」創下超過200萬銷售額，大幅超越全聯歷年活動紀錄；觀察熱門商品前三名包含「樂事洋芋片魷魚遊戲聯名限量派對組」、「Bibigo辣炒年糕杯」和「自動開收晴雨傘(蒙面士兵款)」，另外體驗館特殊開發販售品項，包括「魷魚遊戲中筒襪三入組」、「魷魚遊戲撲克牌」等皆全數熱銷一空。顯示本次跨界聯名體驗館，不僅帶動全聯整體品牌年輕化與娛樂感，也有助於促進消費者購買慾望，體驗與商品加乘，透過Instagram、Threads等社群平台不斷分享擴散，也成功提升品牌聯名好感度。

全聯表示，活化消費者持續打開APP互動、進一步驅動消費，將是未來會員經營關鍵。隨著PX Pay擁有超過千萬會員，2025年APP預計將進行改版，推出結合消費者購物需求並兼具生活化的功能，強化使用體驗並提升會員對APP的黏著度，進一步提升更多的銷售與導購機會。

而全支付繼2024年中歡慶會員數突破500萬，攜手唱跳天團Energy造勢，年底結合魷魚遊戲、跨年等活動推出一系列宣傳，除了用戶輪廓已逐漸年輕化，2024下半年外通路代理收付交易金額也較上半年成長116%。2025年除了通路拓展外，將持續深化會員整合服務，除了透過日本、韓國跨境支付服務，讓出國更便利外，也預計增加大眾交通及更多生活繳費應用，打造更完整的全聯會員生活圈，滿足會員生活各項支付需求。