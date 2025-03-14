管理前哨站／分攤經營成本 二主軸著手 

「成本」一詞對企業經營太重要了，不僅關係著公司的獲利能力，和企業競爭優勢更是息息相關。「成本」一詞對企業也太敏感了，經營者每天念茲在茲，時刻都在思索降低成本的妙方。

成本可區分為固定成本與變動成本兩大類 。變動成本是指隨著產出數量增加而提高的成本。固定成本不會隨著產出數量增加而提高，因此產出的數量愈多，單位固定成本愈低，愈有助於企業提高獲利，增強競爭優勢。增加產出數量，表面上只是在分攤固定成本，其實也在降低整體經營成本。

企業降低成本的途徑很多，各行各業各有不同做法，有生產廠商憑著獨特技術與不凡能耐，直接降低生產成本者；有服務業者延長服務時間，方便顧客惠顧，增加營業額；有餐飲業者調整顧客用餐時間，提高翻桌率；有零售業者把有限的賣場空間，規劃多種用途，發揮最大效益，實例之多，不勝枚舉。

企業要分攤經營成本，可以從兩大主軸下手，第一是從時間軸切入，在活用營業時間上動腦筋，第二是基於空間觀點，從充分應用據點空間著手。

一、用時間分攤經營成本

零售業者常受限於賣場面積，要降低成本，常採用以時間換取空間的策略，也就是延長營業時間，增加營收。這種策略思維，表面上看只是在分攤固定成本，從整體層面觀之，就是在降低經營成本。

便利商店標榜的「便利」，包括時間、地點、商品、服務、陳列等層面，提供多面向便利，方便顧客前來惠顧。除了在行銷面設法提高客單價及客總價之外，延長營業時間，迎合不同顧客方便惠顧，甚至力行24小時營業。

有些大型水果零售商，有鑑於產品種類繁多，規格、大小不一，打烊後不容易整理店面及產品，乾脆採用24小時營業，進行動態式整理，一方面省去打烊後的整理工作，一方面滿足不同作息時間的顧客需求。

二、用空間分攤經營成本

有些商家活用既有而未充分利用的有限空間，策略性的引用相關或非相關多角化概念，銷售不同領域的產品，達到增加收益，分攤成本的目的。

書店業者理解顧客惠顧時，通常都需要有足夠時間翻閱書籍，然後再購買。書商通常會騰出部分空間，提供座位，讓顧客舒適的坐下來翻閱書籍，因此有業者利用有限空間販賣咖啡或飲料，展開多角化布局，分攤成本，贏得好評。

大型醫院設置美食街，方便顧客就近惠顧，也是分攤經營成本的一種做法。地區診所常面臨等候看診人潮的局面。腦筋動得快的診所為了提高服務，常會採取策略聯盟方式，由專業咖啡業者在診所提供咖啡販賣服務，提供多元服務，增加收益，分攤經營成本。

百貨公司及兒童醫院，闢建簡單的兒童遊樂區，專人幫忙照顧兒童，除了給家長方便外，也在利用空間分攤成本，達到降低經營成本的目的。

企業資源極其有限，必須處處講究績效，時時關心成本。企業經營課題第一要務是樽節資源，精準地應用在必要項目上，提高經營效率，創造最大效益。第二要務是設法分攤固定成本，增加收益，提高競爭優勢。創造收益，分攤成本，雙管齊下，積少成多，聚沙成塔，達到降低經營成本的目的。