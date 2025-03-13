小資族買房還有希望 北市這2區最低單坪60幾萬

近年房價上漲，讓許多人想買房卻又買不下手，住展雜誌彙整台北市去年進場預售新案，各行政區實價資訊中的最低單價社區，其中文山、士林、萬華、北投、中正5區還可在單坪百萬元以內購得，文山與士林兩區還有出現60幾萬，其餘行區皆突破百萬元，松山與大安區最低單價分別是117.5萬元與112萬元，幾乎為士林與文山區低價案的一倍。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，區域低單價案不乏低樓層所致，而位置上則在蛋白區，例如「原禾呈真」、「合矩青澄」與「品嘉箴品序」就各有木柵山區、社子、捷運新北投站等二線地段因素。至於坪數大、高總價者，不屬於市場主流，如果在非豪宅區地域，也有機會換算出較低的單價，像近百坪的萬華區「興洋君冠」，和50多坪的大同區「三豐雲承」就屬此例。

另外，陳炳辰說，部分推案業者出於品牌定位考量，價位設定平實，如「青田玉」、「詠綸朔望」雖有大安森林公園、捷運市府站生活圈等精華區優勢，平均應都有單價150萬元的身價，但建商力求銷售績效，不吝於以蛋黃區低標水位來吸引買氣。

陳炳辰指出，去年第三、四季房市烏雲罩頂之際硬著頭皮公開的新案，包括松山區捷運南京三民站周邊的「京釀」、南港區水岸景觀宅「東方大境」，以及內湖區麗山高中附近的「力麒寰山」，則難與逆勢抗衡，價格不再走高。

陳炳辰說，無差別式遍地百萬宅或許是台北市新案未來樣貌，台北市蛋黃區新案每坪百萬元起跳已非新聞，如今連二線地帶的南港區、大同區、內湖區新案也都是百萬元起跳，還不乏低樓層戶別。