快訊

赴陸落實登錄揭露制度 觀光業者痛批成「炮灰」：乾脆宣布戒嚴

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

下班注意！14縣市發布大雨特報 雷雨狂炸3地到晚間

旭威認證進軍淨零建築 助力台灣建築業低碳轉型

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
富威電力子公司旭威認證宣布投入「淨零建築」新領域，針對企業與建築業者推出微電網應用顧問服務、建築能效評估服務及管理方案。圖／富威電力提供
富威電力子公司旭威認證宣布投入「淨零建築」新領域，針對企業與建築業者推出微電網應用顧問服務、建築能效評估服務及管理方案。圖／富威電力提供

加速台灣建築產業「綠色升級」，富威電力（6994）子公司旭威認證宣布投入「淨零建築」新領域，針對企業與建築業者推出微電網應用顧問服務、建築能效評估服務及管理方案，並與銘傳大學、各大室內設計裝修公會共同成立「建築淨零推廣聯盟」，協助企業進行GRESB（全球房地產永續性基準）認證，提升建築永續評級。

環境部日前公告將擴大碳盤查對象，新增500家業者，包括百貨商場、醫療機構及運輸業者等，並要求這些企業在明年4月底前完成今年的碳排放申報。旭威認證作為永續產業的先行者，進軍淨零建築領域，涵蓋了微電網應用服務、建築能效管理和GRESB認證等三大核心領域，將可幫助業者提升能源使用效率、減少碳排放，為企業帶來更強的市場競爭力。

為推廣「淨零建築」新業務，旭威認證將出席3月18日至21日在台北南港展覽館2館舉辦的「淨零城市展」，現場開放登記抽獎活動（4樓R333展位），將抽出三家幸運廠商，享有超值優惠價10萬元的專業自願性溫室氣體盤查第三方查驗服務，並聽取產業專家分享淨零建築和碳權議題，敬請把握難得機會。

3月20日下午特別邀請元杉森林自然資源總經理胡惠雲分享「從萌芽到豐碳打造綠碳金礦」及19日銘傳大學建築系副院長李芝瑜介紹「循環設計的建築語彙：材料、建築、城市」和18日中華大學建築及設計學院講座教授（前內政部建築研究所所長）何明錦解析「智慧綠建築與淨零推動策略」。

銘傳大學

延伸閱讀

臺中水湳經貿園區 綠意共融的智慧新都心

台泥財報／去年賺112.6億年增41%、EPS 1.45元 創近三年新高

歐洲商會發布淨零報告 示警若氣候行動停滯 GDP下降35%

幫酪農省工5至12小時 國產智慧化餵飼系統還減碳排

相關新聞

紅海危機再起！陽明海運開第一槍 喊漲北美線4月1日起漲幅達6成

紅海危機再起，胡塞重啟攻擊以色列船舶，運價已經開始掀新一波漲勢，陽明海運（2609）開漲價第一槍！13日市場傳出陽明已發...

大陸建設今年推5大案！首度插旗南港、新竹 這因素預售房價仍難降

欣陸投控（3703）旗下大陸建設執行長廖淳森13日表示，今年將擴大全台布局，預計將推出五大案，合計總銷金額約393.3億...

國喬、工研院升級尼龍生產技術 將與日韓大廠組供應鏈

近年石化產業面臨多重挑戰，國喬石化今年起與日本及南韓大廠合作「尼龍國際產業鏈」，開啟國內大廠串連國際合作代工的橋梁。國喬...

進口電芯零關稅 出口大陸要10% 台塑新智能董事長王瑞瑜盼政府關愛

台塑新智能今日宣布，斥資上百億元打造的彰濱工業區台塑尖端能源2.1GWh電芯及模組廠正式完工量產，為全台規模最大的鋰鐵電...

台經院舉辦「2025前瞻淨零科技論壇」 聚焦五大創新議題

為凝聚國內產官學研各界專家共識，「台灣淨零科技方案推動小組」協同台經院於13日舉辦「2025前瞻淨零科技論壇」，共同探討...

全台最大 台塑新智能電芯廠完工量產、首年營收目標100億元

台塑新智能13日宣布，投資上百億元打造的彰濱工業區台塑尖端能源2.1GWh電芯及模組廠完工量產，為全台規模最大的鋰鐵電芯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。