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大陸建設今年推5大案！首度插旗南港、新竹 這因素預售房價仍難降

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
大陸建設執行長廖淳森。記者朱曼寧／攝影
大陸建設執行長廖淳森。記者朱曼寧／攝影

欣陸投控（3703）旗下大陸建設執行長廖淳森13日表示，今年將擴大全台布局，預計將推出五大案，合計總銷金額約393.3億元，觀察市場，仍有大量的剛性需求，長期來看是樂觀看待房市發展，在營建成本居高不下、通膨等因素下，今年會是「價穩量縮」的格局。

談到今年市場，廖淳森指出，去年9月央行打炒房後，市場買氣一直冷到年底，不過今年1、2月可能因為部分民眾有年終發放的緣故，買氣有小幅回暖，現在已經回歸到自住市場。

房價方面，廖淳森認為，許多民眾期待房價能降，但這要看各區的供需而定，以預售屋市場來看，像雙北、新竹等區，由於供給量不足，加上營建成本居高不下、通膨等因素，預期這一波房價是沒有下跌的空間，整體來說，供給量不足的區域，房價一定相對穩定。

至於新成屋則是會房價會波動比較大，不過一樣要看各區域的供給狀況，另外也要看各建商的資金成本如何調控，若壓力相對大的區域，房價上彈性空間就會大。

廖淳森指出，近年少子化影響，家戶人口數降低，現在房市主流走向小坪數，為了因應市場需求，大陸建設今年30~50坪的產品將占推案量的79%，預計下半年將公開銷售台北市南港區南港段、新竹縣竹北市大學段、台北市信義區雅祥段、台北市大安區學府段及台中市南屯區楓溪段等五大區域，合計總銷金額約393.3億元。

值得注意的是，新竹縣竹北市以及台北市南港區案是大陸建設首度插旗推案，顯見大陸建設近年著重朝向多元城市布局策略，廖淳森指出，未來將持續瞄準都更、危老領域，去年取得建照或規劃中個案都更及危老案占比達80%，目標未來每一年開發完成的案量可達總銷百億元的規模，當然，雙北外若有不錯的土地也會積極評估購置，新案開發區域將瞄準雙北、台中、新竹及桃園地區。

房價 通膨 都更

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