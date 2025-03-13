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德瑞克精品衛浴砸2.5億高雄開旗艦店 建築界領袖驚艷

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
德瑞克精品衛浴砸2.5億高雄設旗艦店，建築界領袖驚艷。記者林政鋒攝影
德瑞克精品衛浴砸2.5億高雄設旗艦店，建築界領袖驚艷。記者林政鋒攝影

看好高雄及南部地區發展潛力，德瑞克精品衛浴砸2.5億元高雄亞灣區設旗艦店，請來名藝人張鈞甯代言，全案由屢獲國際大獎的設計師羅耕甫操刀，13日開幕展現頂級質感，令多位建築界領袖驚艷。

開幕活動會場請來高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷、大高雄公會理事長洪光佐、屏東縣公會理事長王明山、中華民國建築產業發展協會理事長詹雅喨，與國城建設總裁洪平森，國城董事長蔡麗環，副總洪嘉聰、許鳳仙等上百名建築界領袖菁英蒞臨，現場宛如南台灣建商聯誼會，為近年來少見衛浴公司旗艦店開幕，有能力廣邀建商出席活動，凸顯德瑞克衛浴長年深耕市場的成果。

陸炤廷說，高雄近年從工業城市蛻變成科技城市，發展潛力雄厚，德瑞克高雄旗艦店邀請國際大師操刀，展現全新的一面，堪稱是衛浴界的台灣之光。

洪光佐指出，德瑞克見證台灣衛浴產業發展史，而且不斷引進新的技術，尤其指紋馬桶將科技導入生活領域，特別受到注目，未來前景不可限量。

洪平森說，現代人趕時髦喜歡進口衛浴，但進口衛浴是為西方人身裁設計，不見得適合國人，認真經營的國產品牌如德瑞克，品質不斷精進、在地服務又好，業績必蒸蒸日上。

德瑞克衛浴總經理周孫翁指出，籌備多年高雄旗艦店不僅是展示空間，更代表德瑞克衛浴對南台灣市場重視承諾，未來在新一代團隊帶領下將以更貼近市場需求營運策略，深耕高屏地區，將延續品牌核心精神，以「Sense & Space」衛浴美學開發多樣高科技衛浴產品，提升品牌市占率。

上市建商高層說，德瑞克深耕高雄，斥鉅資買下亞灣區雙店面，由國際名師對展示空間精彫細琢，總投入至少2.5億元，不惜成本就是要把事情做好，這麼認真經營，令建築界印象深刻。

羅耕甫指出，此案以｢窯爐｣作設計概念，呈現自然樸實空間，高挑穹頂還原1966年窯爐造型，以藝術沙漿在牆體上模擬耐火磚質感，此吸濕性天然塗料會自動根據人流數調節空氣濕度與環境溫度，創造通透涼爽、防潮、會呼吸展示廳。

德瑞克精品衛浴砸2.5億高雄設旗艦店，建築界領袖驚艷。記者林政鋒攝影
德瑞克精品衛浴砸2.5億高雄設旗艦店，建築界領袖驚艷。記者林政鋒攝影
德瑞克精品衛浴砸2.5億高雄設旗艦店，請藝人張鈞甯代言。記者劉學聖攝影
德瑞克精品衛浴砸2.5億高雄設旗艦店，請藝人張鈞甯代言。記者劉學聖攝影
德瑞克精品衛浴砸2.5億高雄設旗艦店，建築界領袖驚艷。記者林政鋒攝影
德瑞克精品衛浴砸2.5億高雄設旗艦店，建築界領袖驚艷。記者林政鋒攝影
德瑞克精品衛浴砸2.5億高雄設旗艦店，請藝人張鈞甯代言。記者劉學聖攝影
德瑞克精品衛浴砸2.5億高雄設旗艦店，請藝人張鈞甯代言。記者劉學聖攝影
德瑞克精品衛浴砸2.5億高雄設旗艦店，建築界領袖驚艷。記者林政鋒攝影
德瑞克精品衛浴砸2.5億高雄設旗艦店，建築界領袖驚艷。記者林政鋒攝影
德瑞克精品衛浴砸2.5億高雄設旗艦店，建築界領袖驚艷。記者林政鋒攝影
德瑞克精品衛浴砸2.5億高雄設旗艦店，建築界領袖驚艷。記者林政鋒攝影

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