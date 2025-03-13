紅海危機再起！陽明海運開第一槍 喊漲北美線4月1日起漲幅達6成

紅海危機再起，胡塞重啟攻擊以色列船舶，運價已經開始掀新一波漲勢，陽明海運（2609）開漲價第一槍！13日市場傳出陽明已發通知告知客戶預計4月1日調漲遠東-北美線運價，每40呎櫃先漲2000美元，如果市場需求量攀升，4月15再漲2,000美元，預計4月1日起漲幅達6成。

物流業者分析，到目前為止市場貨量仍舊不多，處於淡月走勢，不過，陽明已經開始發通知，可以看出航商認為市場變動大，先提出漲價計畫，4月將分二階段調漲運價，4月1日漲2000美元，4月15日再漲2000美元。運價能不能漲還是要看貨量臉色，只要市場船舶供給吃緊，就有助於運價止跌反彈，至於能不能漲足，就要看4月貨量表現。

根據最新的遠東到美西每FEU(40呎櫃)達2,291美元，遠東到美東每FEU(40呎櫃)達3,329美元，以目前的推估的漲價金額，4月1日起要漲2000美元漲幅達66%。

航運業界指出，根據外電，胡塞組織宣布將重啟針對穿行紅海等海域的以色列相關船舶的攻擊行動，去年紅海危機爆發造成船舶供需吃緊，導致貨櫃海運運價大漲、貨櫃三雄獲利衝高，隨著兩邊衝突再起，已經掀起新一波運價漲勢；目前以哈停火協議談判陷入膠著，航商航線服務仍持續繞行好望角，再加上航商在環保法規下加速船舶報廢等措施，2025年的貨櫃輪市場會朝向供需平衡。