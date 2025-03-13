大武山全面檢視消防設施 提升牧場整體安全性和災害處理應變效率

大武山13日表示，12日屏東場部分雞舍發生火災事件，起火雞舍適逢例行清消及維修保養，內部並無雞隻，惟設備受損無法使用，公司已投保火險；後續將評估相關損失經過本次事件，後續將進一步檢視與升級消防設施，以提升牧場整體安全性和災害處理應變效率。

大武山牧場致力於提供最優質的雞隻飼養環境，因此採用先進的雙層隔熱庫板及自動化環控飼養系統，該設備具備溫控效果，讓雞隻在舒適環境下成長，有效降低病原風險。由於水簾式雞舍其密閉結構特性，可能增加消防灑水難度，後續亦將進一步檢視與升級消防設施，以提升牧場整體安全性和災害處理應變效率。

大武山昨天屏東場部分雞舍發生火災事件，公司第一時間已啟動緊急應變程序，進行疏散及全場人員清點，確保所有人員平安。同時，現場人員迅速進行自主撲滅，並第一時間通報消防單位，感謝屏東縣消防局及各分隊快速抵達支援，使火勢得以控制。關於起火原因，仍待消防單位進一步鑑定與調查。

大武山牧場進一步指出，牧場在入雞前二個月皆會進行清洗消毒作業，以確保生物防疫，本次起火雞舍適逢例行清消及維修保養，內部並無雞隻，惟設備受損無法使用，公司已投保火險，後續將評估相關損失。

因雞舍重建需延後入雞排程，故會造成短期產能影響。大武山牧場近年來持續深化產業內的水平與垂直整合，並與聯盟夥伴牧場保持密切合作，確保鮮蛋穩定供應。此外，2025年第1季併購的新牧場亦將優先投入雞隻飼養，以提高雞蛋產量。

大武山牧場始終堅持以最高標準管理飼養環境與生物防疫，並精進災害防治監控機制，採取更嚴謹的防範措施。感謝所有消費者、客戶夥伴、投資人及社會各界的關心，我們將持續努力，共同面對挑戰，穩定業務供應，持續提供最高品質的國產鮮蛋。