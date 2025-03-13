國喬、工研院升級尼龍生產技術 將與日韓大廠組供應鏈

近年石化產業面臨多重挑戰，國喬石化今年起與日本及南韓大廠合作「尼龍國際產業鏈」，開啟國內大廠串連國際合作代工的橋梁。國喬石化表示，將與工研院合作研發機能型聚醯胺材料，並攜手下游客戶推廣至海外市場，加速國際布局。

為提升台灣石化業在國際市場的競爭優勢，國喬石化與工研院合作研發出機能型聚醯胺材料，日前申請經濟部產業發展署「協助產業提升競爭力布局海外市場計畫」補助，透過產業「1+5」的方式與下游產業鏈結盟，由國喬研發產品，攜手下游5家客戶推廣至海外市場，加速國際市場布局。同時與產業結盟為「綠色石化供應鏈」推動低碳綠色轉型，符合全球永續發展趨勢。

國喬石化指出，亞太地區仍是全球PP市場的增長引擎，其中中國與印度需求最為旺盛，根據市場情報組織Mordor Intelligence分析產業報告，聚丙烯(PP)全球市場規模在2025年約為9730萬噸，預計到2030年將達到1.28億噸。看準市場商機，國喬醞釀己久的泉州廠也宣布試車成功投產，預計先產出高附加價值PP產品，瞄準亞太地區汽車、消費品、電子與包裝市場。

國喬石化邱德馨董事長表示，今年透過與日本與南韓大廠的國際合作，除了讓產品品質不斷提升，更開啟國喬石化國際合作的橋梁。

國喬石化自2012年成功研發出輕量化的尼龍66材料，應用於車用零件、3C電子產品、醫療器材等。其生產之尼龍耐熱性，也通過UL RTI認證，應用範圍從半導體、車材乃至戶外運動裝備等機能性紡織品。

國喬石化表示，今年首度與國內大廠、日本及南韓大廠展開跨國合作，開啟了「尼龍產業鏈」國際合作代工的商機；面對淨零趨勢，國喬石化也積極投入化石能源電廠逐步減碳、加速再生能源布置、建立碳循環和發展氫能經濟等各項綠電行動。

國喬石化指出，在全球推動循環經濟之際，國喬研發中心也成功研發出新材質尼龍，採用玉米和蓖麻油做為主要原料，用生物技術替代石化技術路徑的原料，減少對石化原料的依賴，可降低約50%的碳足跡。