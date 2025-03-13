TOYOTA 冠名贊助2025年斯巴達障礙跑競賽 以行動支持台灣各項體育賽事

TOYOTA長期積極贊助多元領域活動，並以行動支持台灣各項體育賽事，觸及全領域的消費者族群。2025年TOYOTA首度冠名贊助斯巴達障礙跑競賽（Spartan Race），整年度共3場賽事，為與車主及親子消費者們有更深入的互動。

和泰（2207）集團指出，斯巴達障礙跑競賽中所展現之勇敢挑戰、永不放棄的精神，呼應了TOYOTA持續挑戰、突破自我的品牌信念；斯巴達賽事更是一項強調親子共同參與的運動賽事，呼籲孩子們從小養成運動習慣，賽事中的斯巴達小勇士賽，便是針對四歲以上孩童特別規劃設計關卡及賽道，許多孩子們從四歲就開始參加斯巴達，練習戰勝各式各樣的挑戰，非常適合全家人一同到現場見證孩子成長的過程、為孩子們加油打氣。

TOYOTA 2月份也特於南都、高都汽車在地營業所舉行了兩場「斯巴達親子訓練營」，由專業教練帶領家長與孩子們一同活動筋骨、共度假日親子時光。緊接著，報名人數突破千人的斯巴達障礙跑高雄場，即將於本周末（3/15~3/16）在高雄師大燕巢校區盛大開跑啦。

TOYOTA官方準備多項精彩周邊活動，現場完成指定任務，就有機會獲得品牌專屬好禮，更有機會抽中斯巴達障礙跑競賽新場次的免費資格，歡迎現場的粉絲朋友們至TOYOTA活動攤位一起玩樂、共襄盛舉。

為回饋廣大車主們長久以來的支持，TOYOTA更特別提供車主專屬92折報名優惠，後續北部等精彩場次，也歡迎大小朋友們共襄盛舉！未來TOYOTA也將於官方社群平台及APP舉辦抽獎活動，完成指定任務，即有機會獲得2025斯巴達障礙跑競賽免費報名資格，