台經院舉辦「2025前瞻淨零科技論壇」 聚焦五大創新議題

為凝聚國內產官學研各界專家共識，「台灣淨零科技方案推動小組」協同台經院於13日舉辦「2025前瞻淨零科技論壇」，共同探討「多元自主能源布建」、「數位驅動綠色轉型」、「淨零支持體系建構」、「永續循環生態建構」、「均衡城市淨零轉型」等淨零科技創新關鍵議題。

台灣淨零科技方案推動小組表示，隨著全球能源結構轉型，開發多元且可自主供應的能源成為關鍵議題。今天論壇針對多元自主能源布建，探討海域能源、低碳氫氨、深層式地熱、淨零智慧電網等技術發展現況及挑戰，並分析如何透過政策引導與技術突破，加速台灣能源自主。

台灣淨零科技方案推動小組還提到，由於數位科技在推動產業綠色轉型中扮演關鍵角色，因此此次論壇專家也關注產業設備創新節電、數位管理系統等應用，討論如何透過大數據、人工智慧及物聯網技術，提高能源使用效率，優化電力分配，實現智慧化與低碳化管理。

本次論壇專家學者亦針對碳封存、環境社會治理政策如何影響企業營運，探討國內外法規趨勢與最佳政策、法規、金融與市場實踐案例，以利台灣淨零支持體系的建構。

此外，發展循環經濟是降低碳排放的重要策略之一，今天的論壇中與會學者並針對生物質能資源議題，探討如何透過廢棄物再利用、資源回收及循環經濟機制，提高資源利用效率，降低環境衝擊。隨著城市發展與氣候變遷挑戰並存，如何打造低碳、宜居且具韌性的城市環境至關重要。因此論壇也將聚焦基盤設施與建成環境在綠建築、智慧交通、低碳社區等方面的淨零轉型。

台灣淨零科技方案推動小組指出，本次論壇共邀請「海域能源」、「低碳氫氨」、「淨零智慧電網」、「深層式地熱」、「產業設備創新節電」、「碳封存」、「生物質能資源」及「基盤設施與建成環境」等淨零跨域科技相關政府機關、學術研究單位、產業界及非政府組織（NGO）200位專家與代表，透過專題演講、高峰對談及互動交流，分享最新技術發展與國際趨勢，探討如何透過政策支持、技術創新及跨國合作，提升台灣的競爭力並完善淨零科研生態系。

台灣淨零科技方案推動小組強調，面對國家減碳新目標，台灣必須加速推動淨零轉型，透過跨領域合作與技術突破，找出最適合台灣發展的淨零策略。此次論壇所提出的建議，將有助於推動台灣在綠色能源、數位轉型、法規制度及循環經濟等領域的發展，為2050淨零目標奠定堅實基礎。