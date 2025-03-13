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全台最大 台塑新智能電芯廠完工量產、首年營收目標100億元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台塑新智能董事長王瑞瑜（左）與總經理劉慧啓。記者謝柏宏/攝影
台塑新智能董事長王瑞瑜（左）與總經理劉慧啓。記者謝柏宏/攝影

台塑新智能13日宣布，投資上百億元打造的彰濱工業區台塑尖端能源2.1GWh電芯及模組廠完工量產，為全台規模最大的鋰鐵電芯生產基地。

台塑新智能產線高度自動化，已接獲大規模儲能系統訂單，今年亦將陸續出貨電動車用電芯，目標全年營收百億元，並要開始賺錢。

為滿足市場需求，台塑新智能已啟動二期擴建計畫，開發多元容量電芯及關鍵產品，擴展新能源版圖。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，全球儲能與電動車產業持續成長， 台塑新智能2023至2024年建廠期間，同步與業界緊密交流，提前掌握市場動態與訂單，確保建廠、量產、出貨無縫接軌。目前已確認出貨規模涵蓋100MW/350MWh大型儲能案場、電動大巴量產電池包與電動物流車測試電池包等，更憑藉台灣國產優勢搶占全球AI商機，成功研發美國資料中心專用UPS電池系統，強勢進軍AI市場。

彰濱電芯及模組廠整合台塑企業核心技術與資源，從電芯八大製程「合漿、塗佈、輥分、切捲、組裝、烘烤、注液、化成」到最終模組封裝與出貨，全程高度自動化。

王瑞瑜強調，一座成功的工廠將推動下一座工廠的建立，未來五到九年，台塑新智能預計投入超過400億元，分階段建設二期電芯廠、殼體廠、金屬加工處理廠、模組廠及正極材料廠，擴大電池國產化規模，打造更完整、深厚、穩固的新能源產業鏈，延續台塑企業在石化產業鏈的扎實競爭力。

台塑新智能總經理劉慧啓指出，安全與品質是彰濱電芯及模組廠重中之重，廠房結構採用1703支深達27公尺的基樁，可耐受六級地震，電芯產線嚴格控管「粉塵、毛刺、水分」三大關鍵，設立「潔淨、 溫度、濕度、安全、效率」全方位五大管制，核心區域無塵等級比照半導體標準，全廠維持全天候恆溫、濕度控制於0.5至2%以下，並設置防爆水箱與51道充放電流保護機制。同時，藉由AGV無人搬運車及機械手臂等自動化物流系統，大幅提升生產與營運效率。

彰濱電芯及模組廠以五大管制機制為核心，確保品質無可撼動， 劉慧啓表示，台塑新智能產品涵蓋儲能、電動車及UPS之電池系統，其使用電芯均具備高能量密度與長循環壽命，為台灣建立先進、 安全、穩定的電芯供應鏈。面對全球減碳趨勢與新能源轉型時刻， 彰濱電芯及模組廠將成為台灣新能源產業發展的重要基石。

彰濱電芯及模組廠匯聚台塑企業優勢技術，包括台塑網科全新開發的鋰電池生產電腦化系統、南亞光電智慧照明系統、台塑水科廢水處理系統，以及台朔重工建置的全自動化成品倉庫，確保生產效率與品質管理達到最高標準，樹立業界標竿及新能源產業鏈升級，共同引領 改革、驅動未來。

台塑 模組廠 電動車

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