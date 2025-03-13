兩側大樓「夾殺」透天…屋主不斷反悔條件超扯！建商吐辛酸：整合困難

建商不再苦等，直接在兩側蓋大樓「夾殺」不同意戶，愈來愈普遍。新北投一處新完工社區就是如此，社區分成兩棟，中間夾著1棟4層樓透天。建商表示，整合多年，屋主一變再變，要求愈來愈誇張，最後只好放棄直接興建。

這社區名為「公園大院」，右側大樓為森活館，左側為樂活館，均為12層大樓。中間則是一棟老透天，目前租給嬰兒用品店，土地約39坪。

投資興建「公園大院」的欣聯建設執行長蕭傑楷表示，欣聯最先整合右側約160坪土地，當時也和透天地主談，並提出地主分55%，建商分45%條件，地主同意一起開發，但要他們先去整合左邊約80坪土地。

蕭傑楷表示，由於若能成功整合左側80坪土地，加上地主近40坪土地，再加上原先的160坪土地，就有將近300坪土地，可以蓋出相當規模的社區，而且營建成本也可大幅下降，於是就積極整合左邊土地。

等到成功之後，他們再和地主談，結果地主加碼提出要分回重建後的所有1樓店面，總共4間，每間20坪，一共80坪。對此要求，他們認為實在要求太多了，但基於完整及施工成本，再度答應地主。

但萬萬沒想到，地主在他們同意後，又再度提高條件，要求分回7成，不僅要店面還要樓上住宅。此一要求令他們傻眼，因為當地房價只有6字頭，根本做不到7：3比，到此地步，最後只能決定放棄。

蕭傑楷表示，本來如果整合成功，一坪營造成本只要20萬元，但最後一坪拉高到28萬元，而且為了避免中間的透天倒塌，兩側基地無法同時開挖，工程期長達四年。

他表示，雖然公司已極力避免，但建案動工後，屋主仍頻頻報鄰損，相當無奈。

房仲表示，卡在都更基地內的房子，都更談不成，通常是兩敗俱傷，以新北投案例來說，建商增加了成本，透天也了都更孤島，夾在兩大樓之間，而且僅40坪，只能自行改建，不會再有建商幫忙都更。