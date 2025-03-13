威剛科技賣商辦 持有6年轉手獲利近1.3億元
政府近年來頻繁打房，不過「打住不打辦」的基調，讓商辦物件價格持續成長，住商機構觀察實價登錄，新北市各大產業園區平均成交單價皆有漲幅，其中尤以板橋區台北遠東通訊園區漲勢最大，但若單論個案，近期則以中和區遠東世紀廣場商辦轉手獲利近1.3億元最驚人。
大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，疫情後北市廠辦空間炙手可熱，不少企業主為滿足自用需求，將購置眼光移往其他縣市，致使新北各園區成交行情漲勢驚人。
根據實價，中和商辦「世紀廣場AOC」頂樓戶總坪數約934.7坪，去年12月以總價3.75億元成交，對比該戶過去於2017年3月的入手總價2億4,870萬元，原屋主威剛科技持有約6年轉手，總價成長1億2,630萬元，增幅高達50.8%。
賴志昶分析，中和區的遠東世紀廣場周邊位置特殊，經由快速道路能接上國道迅速往返南北，向北也與北市僅一橋之隔，交通地利便捷，且為早期開發產業園區，區域機能成熟，亦已形成產業聚落，過去該戶又是知名科技大廠持有，名氣加持之下，又為大坪數、頂樓戶特殊物件，加上大台北地區廠辦物件供給較顯失衡，致使價格漲勢更勝以往。
另據實價登錄，住商機構盤點新北市各園區周邊廠辦平均成交單價。統計顯示，台北遠東通訊園區2024年平均單價約54.6萬元，且對比2022年漲勢達16.7%，增幅是各園區之首。
賴志昶補充，該園區漲勢明顯主因有三，一是此類商辦區段優勢明顯，鄰近捷運亞東醫院站，因交通便捷、生活機能成熟較易吸引人才匯集。
二是大台北地區商辦市場需求日漸龐大之下，北市精華地段商辦租金與房價亦是日益上漲，不少企業主寧願以買代租，並將置產目光移往房價親民、空間更大、設備更新的新北市各大產業園區。
三是該園區近年來吸引包含Google等全球知名企業進駐，增添園區名氣，並襯托區域價格上揚。
住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨堪示，政府近年打房政策定調在打住不打商，在AI趨勢下台灣商用市場隨著市場需求上升，未來在租金與售價上仍有看漲空間。
因此加大企業意願，適逢全球局勢發展詭譎多變，對經濟波動較為敏感之企業主，願將金流移往不動產，亦是看不動產市場具有抗跌、抗通膨等優勢，惟需關注不管是一般房市或商業空間，除位置外，業主應特別重視使用分區與相關用途，才能兼顧自用與增值需求。
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