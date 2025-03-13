特力屋防潮產品銷量倍增 提出防潮抗霉指南

時序進入春季氣候多變，再加上近期霧霾、空汙嚴重，「防潮抗霉、防霾抗空汙」是民眾維護居家生活品質最重視的課題。台灣居家裝修產業龍頭特力屋就「室內建材運用、軟裝配置及居家生活裝置」三面向，分別提出防潮抗霉指南。

特力屋觀察近期內部資料發現，「除濕機」可說是長銷型家電商品，但換季時節的需求量還是會較平常多，像是從去年年底至目前為止，除濕機整體銷量較前一季成長兩成，配合政府購買節能電器貨物稅減免政策，「一級能效機種」更是民眾選購除濕機的必備條件之一；針對衛浴空間的「涼暖風換氣乾燥機」等，近兩個月的詢問度也大幅增加，進而帶動銷量較去年同期成長翻倍成長，可說是溫度、濕度調節性裝置中成長幅度最大的商品；「空氣清淨機」則因天氣明顯變化、霧霾發生的3月開始至今，詢問度及銷量都在短期內較上月同期迅速倍增。

身處終年溫暖潮濕的海島型氣候環境中，保持室內空間在最舒適的溫度及濕度，是大家在挑選生活用品時最主要考慮的條件之一。特力屋以自身在居家裝修產業的專業及多年來服務顧客的經驗，將民眾最常遇到的防潮問題和多數住宅空間條件，大致從「室內建材運用、軟裝配置及居家生活裝置」三大面向，分別提出防潮指南建議。

(一) 室內建材運用：若家中位置座落於水岸重劃區與靠山等較潮溼區域，有牆面換新需求，建議選用具有健康無味、環保且防霉抗菌的「乳膠漆」；或是具多孔性特點的「礦物塗料」，能達到防潮、調節溼氣且抑制病毒的作用。

(二) 軟裝配置：窗簾的選用與採光、通風調節密不可分，布質窗簾可以杜絕外部冷空氣，調節內部空間溫度，相對也是極吸濕材質，建議隨換季一起更換窗簾。相較之下「木質百葉窗」擁有較好的抗潮性，適合平地市區住宅；不織布材質的「蜂巢簾」較不易發霉並可保持室內空氣流通，幾乎適用於各種環境。

(三) 居家生活裝置：(1) 「除濕機」是家家戶戶必備的家電之一，要能發揮最好除溼機效能，使用時建議放在房間中央位置、勿靠牆，並可打開衣櫥、鞋櫃等密閉櫃體一起除溼；將對外門窗關閉，避免外界水氣進入，影響除溼功效；不可將衣物直接蓋在出風口，以免因過熱發生危險；可搭配循環扇，增進空氣流通，除溼效能更好。此外，建議將濕度設定在55%左右以防止空氣過於乾燥，而當人在室內時可暫時關閉除濕機。(2) 家裡容易潮濕的衛浴空間，最好養成使用後刮水的習慣，若家中衛浴沒有對外窗，可安裝排風扇，而近年更有「結合抽風、換氣及涼暖風」等功能為一體的「涼暖風換氣乾燥機」，一鍵輕鬆遙控維持空間乾燥與整潔，一年四季都適用。

每年此時會因空氣擴散流動不佳，再加上東北季風關係，成為霧霾的好發季節，此外，由於外在環境因工業、汽機車、燃煤等各種有害物質及懸浮微粒飄散於空氣中，形成空氣汙染，已是每個人日常生活中面對的健康危機，防護空氣品質及健康的商品，例如「防霾紗窗、新風機及空氣清淨機」相應而生，只需日常維護即可輕鬆打造更健康清爽的居家環境。

(一) 防霧霾：(1) 可選擇在家中安裝採用靜電阻隔及雙重過濾效果的「防霾紗窗」，防霾紗窗窗面以奈米纖維級細緻的紗網技術，捕捉和過濾空氣中的微小顆粒，包括PM2.5、粉塵等，甚至小黑蚊、隱翅蟲等害蟲也都能捕捉阻隔，而靜電吸附原理不僅提高過濾效率，還能去除空氣中的異味和有害氣體，也不用擔心在家中開窗時會吸到屋外飄來的二手菸；(2) 想打造室內外循環過濾的健康居家空氣，可安裝「新風機」，能主動進行室內外換氣，即便是戶外無風的狀態也能透過新風機創造室內的通風對流，並且不受到外在氣候影響，提供品質穩定的空氣，另搭載多層濾網，基本的灰塵、花粉都能夠進行過濾，新風機為吊隱式設計，搭配空調使用能讓空調效能更佳也更省電，惟若要安裝工程較為繁複，建議不論是新居裝潢或舊屋翻新時，同步考慮及安排裝修。

(二) 抗空汙：若長期暴露在PM2.5 下，不僅會讓人的過敏更嚴重，也會誘發過敏體質的生成，而影響最大的還是幼兒和長輩。現在不少民眾會在家中使用「空氣清淨機」，以維持室內空氣乾淨，而空氣清淨機可濾除空氣中的懸浮微粒或有害氣體，像是塵蟎、花粉、灰塵等過敏原，及一氧化碳、臭氧等有害氣體或甲醛，可全面的改善居家空氣品質。另外建議民眾，即便有了空氣清淨機，日常清潔打掃後再使用空氣清淨機，可以達到加倍的效果。