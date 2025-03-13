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麗清看好大陸刺激汽車銷售政策 業績展望俏第1季發酵

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

汽車零組件大廠麗清（3346）看好中國大陸地區推出刺激汽車銷售政策，再加上新產品出貨加持下，今年第1季LED車燈模組、頭燈控制器拉貨力道強，將反應在第1季的營收、獲利上，將進一步推升全年業績走高。

麗清2024年全年稅後純益為2.71億元，每股盈餘2.36元；公司財務體質健全，擬配發每股現金股利新台幣1.2元，配發率達50.85％，將營運成果與全體股東共享。

展望2025年第一季，麗清維持審慎樂觀看法。隨著中國大陸地區陸續推出刺激汽車銷售政策，助力帶動中國新車銷售市場表現，麗清有望隨著主要客戶的拉貨力道增溫態勢不變，持續推升整體在手訂單量能。

此外，為因應全球供應鏈分散趨勢，公司規劃與泰國、墨西哥當地台廠合作，採取製造分工模式，達到降低風險同時亦能靈活因應市場變局，更有助於提升全球客戶服務能力、擴大市場占有率。

2024年第4季合併營收幣25.80億元，受惠旗下LED車燈模組、頭燈控制器主要客戶訂單拉貨力道保持一定水準，加上持續深化營業成本、費用良好控管，精進集團整體營運效率，帶動2024年第4季稅後淨利達8,285萬元、每股稅後盈餘(EPS)達0.72元，分別較第3季成長10.64％、10.77％。

麗清指出，受惠LED車燈朝向個性化、訊息溝通、先進駕駛輔助系統/自動駕駛應用需求明確，帶動LED車燈滲透率持續提高，挹注第4季LED車燈模組銷售表現較前一年度成長5％，這樣的銷售力道將延續到今年。法人推估今年第1季將維持高成長動能。

旗下觀音廠產能稼動率愈來愈好，麗清仍透過持續調整訂單出貨結構，良好控管營業成本及費用等，使2024年第4季毛利率、營業利益率分別保持14.72％、4.02％。

麗清

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