電動車充電設備最怕遇火災 內政部允3至6個月內修法

隨著電動車普及，住戶對充電設備的需求日增，內政部13日就「公寓大廈裝設電動車輛充電裝置」相關法令與安全規範進行報告，並承諾將於三至六個月內完成相關法規的檢討與修正。

內政部次長董建宏表示，目前已修訂《建築技術規則》，要求新建建築預留充電設備空間，以減少未來修繕爭議。對於既有建築，若涉及共用部分修繕，則須經區分所有權人會議同意，各地方政府也已陸續訂定指引供民眾參考。

在消防安全方面，內政部建研所已針對電動車火災特性進行研究，未來將修訂防火區劃規範，並將自動灑水設備納入室內停車場的選配滅火設備，以提升滅火效率。此外，消防署已發布「電動車輛充電安全指引」，確保充電設備申請與使用符合安全標準，避免住戶私設充電樁導致安全疑慮。

立法院質詢中，民進黨立委蘇巧慧關切內政部何時能完成相關規範的檢討與測試，董建宏對此承諾，將在三至六個月內完成，將加速推動相關技術研議，確保規範符合安全標準後再進行法規修訂；消防署則強調，已修訂搶救指導原則，並推動電動車事故救援訓練，累計超過1.4萬名消防人員受訓，同時增購專用救災設備，以提升應變能力。

國民黨立委張智倫則質疑，目前社區未強制要求配置鋰電池專用滅火設備，僅依賴自動灑水設備是否足夠。內政部回應，目前已有338處停車場設置自動灑水設備，未來將持續檢討是否應強制配置鋰電池專用滅火器或滅火毯。此外，對於部分社區禁止電動車停放地下室的情況，內政部表示，修法時將優先考量安全性與車主責任。

關於充電樁設置流程，張智倫指出，民眾從申請至完成設置是否需耗時兩至三個月，台電回應，用戶只要提出管委會的同意申請到台電來申請，拿到這個申請單以後，內線自己裝好，大概通常兩個禮拜左右大概就可以完成，主要的問題不在台電這邊，第一個就是管委會同不同意，第二個部分是委託的這個，裝置的設備有沒有完全符合。

內政部強調，政府將持續研擬充換電站安全規範，並評估在室內停車場增設防火區劃與排煙設施的可行性，確保電動車充電安全無虞。