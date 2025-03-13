北市去年最便宜新案、2區還有6字頭 今年還有嗎？

住展雜誌彙整台北市2024年進場預售新案，各行政區實價資訊最便宜建案，文山、士林、萬華、北投、中正區都還有單坪百萬元建案，文山、士林區最難得，還有6字頭的佛心價。

其餘7區皆突破百萬元，松山與大安區最低單價分別是117.5萬元與112萬元，幾乎為士林與文山區低價案的一倍，同為區域低單新案，身價兩樣情。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年各區最便宜新案大多已完銷，尤其是6字頭。至於今年還會不會有6字頭，他表示，目前社子最低價案已要7字頭，政大山區目前沒有新案，若有推出也可能還維持在6字頭。

陳炳辰表示，區域低單價案位置較偏，且多為低樓層，比如「原禾呈真」、「合矩青澄」與「品嘉箴品序」就各有木柵山區、社子、捷運新北投站等二線地段因素。

即便市區門牌中正區的「全坤富御」、中山區的「松江WOW」，卻分別坐落廈門街、行天宮一帶，相對為平價區，價格沒有過多拉抬空間。

至於坪數大、高總價者，不屬於市場主流又若非豪宅區地域，便有機會換算出較低的單價，像近百坪的萬華區「興洋君冠」，和50多坪的大同區「三豐雲承」就屬此例。

另外，部分推案業者出於品牌定位考量，價位設定平實，如「青田玉」、「詠綸朔望」雖有大安森林公園、捷運市府站生活圈等精華區優勢，平均應都有單價150萬元的身價，但建商力求銷售績效，以蛋黃區低標水位來吸引買氣。

去年第三、四季房市烏雲罩頂之際硬著頭皮公開的新案，包括松山區捷運南京三民站周邊的「京釀」、南港區水岸景觀宅「東方大境」，以及內湖區麗山高中附近的「力麒寰山」，難與逆勢抗衡，價格不再走高則不意外。