快訊

MLB／李灝宇回歸小聯盟…連2年開季名單0台將 史上首次

寶林茶室6人邦克列酸中毒亡 檢方決議核可「遺屬補償金」共1080萬

不是只有吃糖後要刷牙 專家曝馬鈴薯、吐司也暗藏蛀牙問題

北市去年最便宜新案、2區還有6字頭 今年還有嗎？

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市2024新案最低價。圖／住展雜誌提供
台北市2024新案最低價。圖／住展雜誌提供

住展雜誌彙整台北市2024年進場預售新案，各行政區實價資訊最便宜建案，文山、士林、萬華、北投、中正區都還有單坪百萬元建案，文山、士林區最難得，還有6字頭的佛心價。

其餘7區皆突破百萬元，松山與大安區最低單價分別是117.5萬元與112萬元，幾乎為士林與文山區低價案的一倍，同為區域低單新案，身價兩樣情。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年各區最便宜新案大多已完銷，尤其是6字頭。至於今年還會不會有6字頭，他表示，目前社子最低價案已要7字頭，政大山區目前沒有新案，若有推出也可能還維持在6字頭。

陳炳辰表示，區域低單價案位置較偏，且多為低樓層，比如「原禾呈真」、「合矩青澄」與「品嘉箴品序」就各有木柵山區、社子、捷運新北投站等二線地段因素。

即便市區門牌中正區的「全坤富御」、中山區的「松江WOW」，卻分別坐落廈門街、行天宮一帶，相對為平價區，價格沒有過多拉抬空間。

至於坪數大、高總價者，不屬於市場主流又若非豪宅區地域，便有機會換算出較低的單價，像近百坪的萬華區「興洋君冠」，和50多坪的大同區「三豐雲承」就屬此例。

另外，部分推案業者出於品牌定位考量，價位設定平實，如「青田玉」、「詠綸朔望」雖有大安森林公園、捷運市府站生活圈等精華區優勢，平均應都有單價150萬元的身價，但建商力求銷售績效，以蛋黃區低標水位來吸引買氣。

去年第三、四季房市烏雲罩頂之際硬著頭皮公開的新案，包括松山區捷運南京三民站周邊的「京釀」、南港區水岸景觀宅「東方大境」，以及內湖區麗山高中附近的「力麒寰山」，難與逆勢抗衡，價格不再走高則不意外。

整體來說，台北市蛋黃區新案每坪百萬元起跳已非新聞，如今連二線地帶的南港區、大同區、內湖區新案也都是百萬元起跳，還不乏低樓層戶別，無差別式遍地百萬宅或許是台北市新案未來樣貌。

台北市2024新案最低價。表／實價資料
台北市2024新案最低價。表／實價資料

大同 建案 捷運 萬華 豪宅

延伸閱讀

王大陸變乖乖牌入伍媒體「暴動」 北市兵役局算準他會來

北市永康商圈推徒步區 里長：居民難同意

北市消辦災害風險治理研習 促防災體系數位轉型

北市：竹市自由車場驗收不及 世壯運場地移至台中

相關新聞

外送平台併購解約金轉嫁消費者？公平會：隨時關注

Uber放棄收購台灣foodpanda配送業務，由於解約費用高昂，外界關注是否成本可能轉嫁消費者。公平會代理主委陳志民今...

嘉義火車站商圈老字號新高大飯店熄燈託售 開賣行情曝

嘉義市鬧區火車站商圈蛋黃區，經營逾一甲子以上的老字號新高大飯店，歇業熄燈關門，最近委託住商不動產中山加盟店貼售屋掛廣告看...

台北新案竟還有6字頭佛心價！專家：低單價全因為這5點

住展雜誌彙整台北市2024年進場預售新案，各行政區實價資訊中的最低單價社區，12區中的文山、士林、萬華、北投、中正等五個...

北市去年最便宜新案、2區還有6字頭 今年還有嗎？

住展雜誌彙整台北市2024年進場預售新案，各行政區實價資訊最便宜建案，文山、士林、萬華、北投、中正區都還有單坪百萬元建案...

全球頂尖 O.M.A 在台首座住宅案 「耑岫」幾何空間建築美學

台北市預售案再現新亮點；座落信義路四段黃金地段，由國際級荷蘭建築設計事務所O.M.A操刀、嶄新且充滿現代設計感建築—「耑...

一棟長在樹林裡的房子！台中南屯「寶樺境溪行」受矚目

秉持「一棟長在樹林裡的房子」的寶樺建設，又有新的作品推出，新推出的八期「寶樺境溪行」預售案，訴求將城市的綠意、水光天色融...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。