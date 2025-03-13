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台北新案竟還有6字頭佛心價！專家：低單價全因為這5點

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
示意圖。圖／住展雜誌
示意圖。圖／住展雜誌

住展雜誌彙整台北市2024年進場預售新案，各行政區實價資訊中的最低單價社區，12區中的文山、士林、萬華、北投、中正等五個行政區還可在單坪百萬元以內購得，其中以文山與士林兩區最難得，還有6字頭的佛心價，而其餘7區皆突破百萬元，松山與大安區最低單價分別是117.5萬元與112萬元，幾乎為士林與文山區低價案的一倍，同為區域低單新案，身價倒顯兩樣情。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，通常北市要能有低單價，主要有五大因素，包括低樓層、大坪數、蛋白地段、進場時機、比價訴求，比方說「原禾呈真」、「合矩青澄」與「品嘉箴品序」就各有木柵山區、社子、捷運新北投站等二線地段因素。而即便貴為市區門牌中正區的「全坤富御」、中山區的「松江WOW」，卻分別坐落廈門街、行天宮一帶，相對為平價區，價格沒有過多拉抬空間。

至於坪數大、高總價者，不屬於市場主流又若非豪宅區地域，便有機會換算出較低的單價，像近百坪的萬華區「興洋君冠」，和50多坪的大同區「三豐雲承」就屬此例。另外，部分推案業者出於品牌定位考量，價位設定平實，如「青田玉」、「詠綸朔望」雖有大安森林公園、捷運市府站生活圈等精華區優勢，平均應都有單價150萬元的身價，但建商力求銷售績效，不吝於以蛋黃區低標水位來吸引買氣

去年下半年房市烏雲罩頂之際硬著頭皮公開的新案，包括松山區捷運南京三民站周邊的「京釀」、南港區水岸景觀宅「東方大境」，以及內湖區麗山高中附近的「力麒寰山」，難與逆勢抗衡，價格不再走高則不意外。

整體來說，台北市蛋黃區新案每坪百萬元起跳已非新聞，如今連二線地帶的南港區、大同區、內湖區新案也都是百萬元起跳，還不乏低樓層戶別，無差別式遍地百萬宅或許是台北市新案未來樣貌。

不過，陳炳辰指出，畢竟今年延續去年的市況冷氣團，雖然台北市房價有鐵板一塊的首都效益，建商仍謹慎看待買氣不振的事實，目前在大同區寧夏夜市、內湖區四期、萬華區西門區塊已見價位溫和新推案，期望以誠意開價取代降價打動買方，為接下來建商價格訴求觀察重點。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

大同 建商 捷運 買氣

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