外送平台併購解約金轉嫁消費者？公平會：隨時關注

Uber放棄收購台灣foodpanda配送業務，由於解約費用高昂，外界關注是否成本可能轉嫁消費者。公平會代理主委陳志民今天受訪表示，市場上價格變動、外送平台是否漲價等，公平會隨時關注。

外界高度關注的Uber Eats與foodpanda兩大外送平台結合案，公平交易委員會於去年12月做出決議禁止結合。路透社報導，Uber Eats母公司Uber已終止以9.5億美元收購Delivery Hero台灣foodpanda配送業務，台灣公平會去年12月即決議禁止此案。Uber將須支付約2.5億美元（約新台幣82.8億元）解約費用。

立法院經濟委員會今天邀請公平交易委員會代理主委陳志民列席報告業務概況並備質詢，陳志民在會前接受媒體訪問。

媒體詢問如何看待Uber終止收購台灣foodpanda配送業務並支付解約金。陳志民表示，事業結合的部分已經結束，後續企業如何走下去，是企業的自由，公平會這邊不會介入，除非企業又打算結合，或有新的買家打算結合，符合事業結合定義，就會送到公平會審查。

媒體詢問，Uber付出82億元是很龐大成本，是否可能轉嫁到消費者身上。陳志民表示，市場上價格變動、外送平台是否漲價或違反競爭行為等，公平會隨時都會關注。

不過當初的協議中包含Uber將購買Delivery Hero新發行的3億美元（約新台幣98億元）股份，媒體詢問，雖然檯面上併購不成，但是否可能透過影響母公司，進而影響台灣的布局，這是否有公平交易疑慮。

陳志民表示，如果要透過股權收購達到影響人事、業務經營，不排除也可能符合事業結合定義，但仍要看具體案子，若符合申報門檻，還是需送到公平會審查。

此外，立法院今年初行使公平交易委員人事同意權時，藍白以人數優勢否決主委被提名人李鎂、委員被提名人洪財隆。媒體詢問，目前公平會的運作是否受到影響。

陳志民表示，公平會依照現有制度運作，當然會有些影響，但就請每位公平會委員多幫忙。