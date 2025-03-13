全球頂尖 O.M.A 在台首座住宅案 「耑岫」幾何空間建築美學

台北市預售案再現新亮點；座落信義路四段黃金地段，由國際級荷蘭建築設計事務所O.M.A操刀、嶄新且充滿現代設計感建築—「耑岫」正悄然改變都市住宅的標準，不僅承襲國際前沿設計理念，更融合都市景觀，打造高端客獨一無二的靜謐「第二居所」體驗。

勇於探索建築可能性的大陸建設、大陸工程，這次旗下「耑岫」新案找來普立茲建築獎得主、Rem Koolhaas創立的國際級荷蘭建築設計事務所O.M.A（Office for Metropolitan Architecture）操刀。

以前衛且極具實驗性的建築風格聞名的O.M.A，這次「耑岫」不僅承襲作品的經典特色—幾何結構、空間動態設計，更融入台北市獨特的都市脈絡，呈現出前所未有的建築美學。

擁有面40米寬的信義大道門牌，O.M.A在台首座住宅建築作品，這次「耑岫」建築外觀具有強烈的視覺識別性，更將台北市都市美學推進另一個層次的新高度。

「耑岫」建築外觀透過交錯的幾何結構，創造出自然光與景觀露台，使空間更具開放感，同時提升居住的舒適度。

O.M.A執行合夥人暨首席建築師David Gianotten表示，這座建築的設計靈感來自台北的都市文化，冀望透過建築與國際城市建立連繫，同時融入台北生活文化，創造出獨特的空間，讓建築不僅是單純的住宅，而是能促進人與人之間互動的「社交場域」，讓空間擁有更多交流的可能性。

空間規劃上，「耑岫」極具巧思，來自法國、世界前十大影響力設計師Jean-Louis Deniot，在「耑岫」公設場域、透過充分利用自然光線與建築本身的幾何結構特點，實現「雙向採光」的設計，讓室外風景成為室內景緻的延伸，成就每個空間都能擁有通透、明亮的視覺感受；部分戶型更能俯瞰台北101，為住戶提供無可取代的城市景觀。

「耑岫」的建築設計不僅追求美學，更強調實用性與社交互動。該建案特別在10樓、13樓、頂樓23樓規劃了包含宴會廳、空中Lounge Bar、閱覽室、健身房等多功能的公共空間，讓住戶能夠在家中即享有高端社交體驗。

不同樓層公設各具亮點，其中，23樓頂層健身房提供住戶在都市空間中、擁有高空運動的感受；13樓的空中Lounge Bar和景觀花園，不僅設置專屬的品酒空間，更能讓住戶可以一邊欣賞台北101的都會夜景，一邊享受靜謐的私人時光，真正落實「都市生活社交化」的概念。

特別的是，「耑岫」打破傳統豪宅以大坪數為主的框架，以20、40、66坪為定位的「精緻獨立空間」，帶入法國巴黎「微型公寓」的靈感，成為講求品味與個人空間的高端客群、量身打造的專屬私人空間。

負責「耑岫」銷售作業的慕樺廣告表示，許多購買「耑岫」的住戶、考量的並非做為主要住宅空間，而是當作「第二居所」，成為提供遠離日常的個人靜謐場域；舉例來說，有住戶分享，雖然擁有260坪住所，但仍選擇購買「耑岫」小坪數單位，作為「獨立的個人休憩場所」，或是家人、朋友造訪時的臨時住所。這樣的嶄新的生活模式，體現出台北高端市場對「靈活居住空間」的渴望。

「耑岫」不僅在建築設計上精雕細琢，實品屋內部裝潢更是毫不妥協，設計名師胡德如以富有層次的手法、勾勒每一處細節，家具、軟裝、設備更是親自挑選，尤其大面積採用義大利進口、似卡拉拉白大理石的地壁磚材，讓整體空間更具現代工藝的精緻感與耐用度。

據了解，實品屋每坪裝潢成本（室內設計、軟裝和家具）高達60萬元，費用甚至超越部分頂級豪宅的標準。

據實價登錄資料顯示，「耑岫」頂樓23樓戶每坪成交價約達220.9萬元，該案每坪成交均價約200萬元左右，平均成交總價落在4,258萬元至逾1億元；「耑岫」為地上23樓、地下5樓之SS結構建築，共90戶，目前僅41坪兩戶可售，已申請綠建築銀級、智慧建築銀級和耐震標章，全案已在2024年6月動工、預計2027年第2季完工。

做為信義路上新興精品高端住宅，「耑岫」不僅具備頂級地段優勢，更帶來前所未有的國際建築美學視野，也重新定義「都市生活的靈活空間」；在小坪數高端住宅的市場需求日漸上升下，「耑岫」的「第二居所」的靜謐空間，擄獲許多希望在「都市中擁有更自由、個性化居住空間」高資產客戶的心；「耑岫」的成功，已成為未來高端住宅市場的另一個新標竿。

此外，隨著O.M.A這類國際頂級設計團隊的加入，台北市的天際線將迎來更多創新突破，讓都市住宅不再只是冷冽的鋼筋水泥的組合，而是真正結合藝術、功能與生活哲學的空間。