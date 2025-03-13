一棟長在樹林裡的房子！台中南屯「寶樺境溪行」受矚目

秉持「一棟長在樹林裡的房子」的寶樺建設，又有新的作品推出，新推出的八期「寶樺境溪行」預售案，訴求將城市的綠意、水光天色融入日常，「住戶們不必尋尋覓覓，即可擁抱大自然！」獲得購屋人青睞，實登揭露最高成交單價已站上7字頭，也被視為八期的新指標。

寶樺建設董事長賴國弘深植「城市綠色建築地景」，過去20年全心投入生機建築美學，陸續推北屯區「寶樺境雙」、西區「寶樺境美術」等小而美的生機社區，叫好又叫座，最新推出八期「寶樺境溪行」預售案，再度受到矚目。

事實上，南台中八期重劃區位於南屯區，緊鄰新興熱門的13期重劃區，區內擁有文心秀泰、豐樂公園、全球最賺錢的好市多台中南屯店、迪卡儂等生活機能與綠地公園，在13期預售新案單價「坐6望7」的堆疊效應下，八期預售新案也出現強勁的補漲動能，「寶樺境溪行」就是最佳案例。

值得一提的是，擁有專業結構技師背景的賴國弘，創立寶樺建設今年滿20周年，12日邀請建築師施惟仁與空間設計師潘正舉辦「生機鉅作」對談，共同探討建築與自然的融合，空間與人與生活的相處之道，以及「寶樺境溪行」合作期間的感性心路歷程，相互激盪精彩的火花。

賴國弘表示，「寶樺境溪行」座落八期核心地段、擁有絕佳的地利條件，左擁七期新光遠百商圈、右銜五期勤美草悟道，獨攬萬坪豐富公園第一排、土庫溪角地，坐擁八期好市多與文心秀泰商圈，串聯台中最醇熟的生活機能，將城市的綠意、水光天色融入日常，住戶們不必尋尋覓覓，即可擁抱大自然。

「寶樺境溪行」基地坐落於台中市南屯區文心南五路一段、精誠南路口，規劃地上12層、地下2層，二房28至33坪、三房36至40坪，25戶住家加1戶店面。根據實登揭露，目前已有9戶成交，每坪均價65.49萬元，最高成交單價來到71.81萬元。

在建築與產品規劃上，「寶樺境溪行」秉持生機豪宅標準，推出唯一朝南、永恆棟距的綠馥景觀宅，量身打造剛剛好的宜居尺度，採光、通風良好，公設雖然不多卻很精緻。

此案由涵碧樓建築師施惟仁與豪宅美學大師潘正聯手操刀，匠築出城市綠洲，透過第五立面、降板種大樹陽台、流泉生態、跳島樹院等13項美學職人工法，細膩雕琢每一寸空間，將建築藝術與自然共融。

施惟仁表示，與寶樺建設合作最大的感受，就是賴國弘董事長始終秉持「一棟長在樹林裡的房子」，他最重視的，就是都市空間美學與生活美學，讓每一件作品都獲得市場高度認同。

熱愛種樹的潘正則說，「寶樺境溪行」的基地並不大，卻種植了雙排大樹，讓住戶每天回家先走入林蔭大道、再走進大門轉換心境；帶狀的花園以水袖為概念塑造流泉生態，庭院不只種花、還種了許多果樹，住戶隨時都能享受蟲鳴鳥叫、水流聲、聞到花香與果香，如同住在桃花源般的社區。

寶樺建設秉持ESG永續理念，深植城市綠色建築地景，與自然共生，為未來永續生機，與世界趨勢同步。過去20年間，寶樺全心投入生機建築美學，專注環境、社會、公司治理三大面向，成為建築界ESG先驅。