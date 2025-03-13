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潤雅獲亞太生物製藥卓越獎 「台灣生物製程卓越大獎」

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
潤雅生技董事長暨總經理翟台茜。潤雅生技／提供
潤雅生技董事長暨總經理翟台茜。潤雅生技／提供

浩鼎（4174）旗下小金雞潤雅生技12日在新加坡，由國際知名諮詢機構IMAPAC主辦的2025年亞太生物製藥卓越獎（Asia-Pacific Biopharma Excellence Awards 2025）頒獎典禮中，榮獲「台灣生物製程卓越Bioprocessing Excellence in Taiwan」殊榮。

亞太生物製藥卓越獎自2017年起每年舉辦，旨在表彰亞洲地區在生物製程、物流與供應鏈管理、抗體藥物複合體（ADC）及臨床試驗等領域表現卓越的專家、組織與技術，以促進生物製藥產業的發展。

潤雅生技以創新製程技術所生產出的高純度佐劑AB-801，獲得獎項提名、入選及公開投票等評選過程，最終勝出獲獎。

佐劑是添加於疫苗中的關鍵物質，能有效增強人體的免疫反應，提升疫苗效力，同時減少每劑疫苗的需求量。潤雅生技的AB-801具備與全球廣泛使用的QS-21佐劑相似的應用能力，其來源為南美洲智利、玻利維亞及秘魯的皂樹（Quillaja Saponaria）。

目前，這類以皂素為基底的佐劑已應用於多種疫苗，例如：GSK葛蘭素史克 Shingrix®欣剋疹帶狀皰疹疫苗及Novavax COVID-19疫苗。

潤雅生技董事長暨總經理翟台茜表示：「潤雅生技的AB-801是GMP等級的QS-21，我們是全球少數能夠製造此產品的CDMO。這項殊榮是對潤雅團隊長期努力的肯定，我們將持續精進，為全球客戶提供更高品質的生物製程解決方案。」

目前，潤雅生技的AB-801供應至全球知名製藥公司，並受到歐洲、北美、中國及日本的研究機構與大學，以及中國與印度的疫苗研究組織及製造商的採用。

未來，潤雅生技將持續提升生產規模製程技術，並確保永續供應，以期服務更多國際客戶，推動全球生技產業的發展。

生技產業 疫苗 董事長

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