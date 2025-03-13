樂迦再生宣布 榮獲新加坡「亞太新興CDMO獎」

樂迦再生（6891）13日宣布，繼日前宣布竹北廠即將於今年完工後，樂迦在3月12日於新加坡舉辦的亞太生物製藥卓越獎（Asia Pacific BioPharma Excellence Awards, ABEA）頒獎典禮上，榮獲「年度新興CDMO獎」。

ABEA為亞洲生醫產業的重要獎項之一，每年於新加坡舉辦，旨在表彰亞太地區在生物製程、物流供應鏈管理、ADC藥物開發及臨床試驗等領域有傑出表現的專家或組織。今年，ABEA除肯定Lonza、三星生物製藥、日立、Syngene International等國際CDMO大廠外，更特別設立「年度新興CDMO獎」，以鼓勵具有發展潛力的新興企業。

樂迦再生科技執行長張裕享表示：「非常榮幸能獲得ABEA的肯定，這不僅是對樂迦團隊的鼓勵，也是對台灣細胞治療產業發展潛力的認可。樂迦致力於提供高品質、高效率、符合國際標準的CDMO服務，而我們即將完工的竹北廠，正是實現這一目標的關鍵」。

張裕享強調，樂迦有國發基金的支持，竹北廠在設計上也獨具匠心，擁有台灣細胞治療工廠中獨一無二的9米挑高設計。這項設計不僅能靈活規劃產線潔淨室上方的管線配置、降低汙染風險、提高空調效能，更為未來的產線擴充與升級預留了充足空間。

此外，竹北廠還導入數位化、自動化、資訊化的「三化」特色，並將積極運用三顧集團既有的PIC/S GMP品質系統，確保產品品質與國際接軌。

樂迦目前已在台灣第一座符合PIC/S GMP規範的細胞工廠運作，並已承接訂單。隨著竹北廠的落成啟用，樂迦將能同時滿足少量多樣及大量生產的需求，為全球客戶提供更具彈性的CDMO服務。竹北廠預計於今年第3季完工，2026年第1季正式投產。

根據調研機構ADL在2023年發布的統計，未來10年全球再生醫療市場規模可達200億美元。然而，再生療法高昂的成本是普及化的主要障礙。樂迦竹北廠的建設，正是為了以更具競爭力的製造成本，生產品質穩定可靠的細胞治療產品，讓更多病患能受惠於再生醫療的進展。

此次獲獎，不僅提升了樂迦的國際知名度，也為其拓展亞太市場奠定了良好的基礎。樂迦將持續秉持「不只是製造細胞，而是創造未來」的企業願景，為全球再生醫療產業貢獻心力，服務全世界。