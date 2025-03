台灣浩鼎榮獲「台灣最具潛力ADC臨床候選藥物獎」

浩鼎(4174)近日宣布,新加坡舉行的「2025亞洲ADC大會」(ADC Asia Congress 2025),台灣浩鼎生技榮獲「台灣最具潛力ADC臨床候選藥物獎(Most Promising ADC Clinical Candidate in Taiwan)」。

這是自去年底,與國際藥廠共同入圍「世界ADC大獎」全球前八強之後,浩鼎開發ADC(抗體藥物複合體)新藥的實力,再度獲得國際專業領域肯定。

該獎項由亞太生技卓越獎(Asia-Pacific Biopharma Excellence Awards, ABEA)主辦,ABEA旨在表彰亞太地區對ADC從研發設計、生物製程、供應鏈管理到臨床試驗,卓越有成的產品或業者,以期激勵該領域不斷創新,提供患者更好的治療選擇。頒獎典禮於「2025亞洲ADC大會」舉辦期間、3月12日晚間在新加坡Sands Expo & Convention Centre舉行。

「2025亞洲ADC大會」計有來自各地300多名產業專家和學者出席,針對ADC技術創新與臨床應用進行研討。台灣浩鼎執行長王慧君12日中午,也受邀主持「從ADC臨床試驗到以患者為中心的成果(Bridging the Gap: From ADC Clinical Trials to Patient-Centric Outcomes)」專家座談會,與國際業界菁英討論:在研發ADC過程中,如何從患者回饋(patient-reported outcomes, PROs)的成果,來優化臨床試驗設計,並提升專業團隊對患者照護的角色。

緊接著,王慧君下午再度應邀於大會「ADC藥物開發的挑戰與機會:法規考量」專題中,就ADC藥物開發相關的全球監管考量(Challenges and Opportunities of ADC Drug Development: Global Regulatory Considerations)發表演講,解析當前各國對ADC監管的法規標準,及如何克服藥品開發及製造過程中的關鍵挑戰。

王慧君指出,不論是獲獎或受邀演講,都表示浩鼎在開發ADC的表現,已獲得國際專業領域的矚目;浩鼎不僅樂於與同業分享、交流開發經驗,也盼望促成更多合作開發的機會。