台灣浩鼎榮獲「台灣最具潛力ADC臨床候選藥物獎」

浩鼎（4174）近日宣布，新加坡舉行的「2025亞洲ADC大會」（ADC Asia Congress 2025），台灣浩鼎生技榮獲「台灣最具潛力ADC臨床候選藥物獎（Most Promising ADC Clinical Candidate in Taiwan）」。

這是自去年底，與國際藥廠共同入圍「世界ADC大獎」全球前八強之後，浩鼎開發ADC（抗體藥物複合體）新藥的實力，再度獲得國際專業領域肯定。

該獎項由亞太生技卓越獎（Asia-Pacific Biopharma Excellence Awards, ABEA）主辦，ABEA旨在表彰亞太地區對ADC從研發設計、生物製程、供應鏈管理到臨床試驗，卓越有成的產品或業者，以期激勵該領域不斷創新，提供患者更好的治療選擇。頒獎典禮於「2025亞洲ADC大會」舉辦期間、3月12日晚間在新加坡Sands Expo & Convention Centre舉行。

「2025亞洲ADC大會」計有來自各地300多名產業專家和學者出席，針對ADC技術創新與臨床應用進行研討。台灣浩鼎執行長王慧君12日中午，也受邀主持「從ADC臨床試驗到以患者為中心的成果（Bridging the Gap: From ADC Clinical Trials to Patient-Centric Outcomes）」專家座談會，與國際業界菁英討論：在研發ADC過程中，如何從患者回饋（patient-reported outcomes, PROs）的成果，來優化臨床試驗設計，並提升專業團隊對患者照護的角色。

緊接著，王慧君下午再度應邀於大會「ADC藥物開發的挑戰與機會：法規考量」專題中，就ADC藥物開發相關的全球監管考量（Challenges and Opportunities of ADC Drug Development: Global Regulatory Considerations）發表演講，解析當前各國對ADC監管的法規標準，及如何克服藥品開發及製造過程中的關鍵挑戰。

王慧君指出，不論是獲獎或受邀演講，都表示浩鼎在開發ADC的表現，已獲得國際專業領域的矚目；浩鼎不僅樂於與同業分享、交流開發經驗，也盼望促成更多合作開發的機會。