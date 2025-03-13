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嘉義火車站商圈老字號新高大飯店熄燈託售 開賣行情曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市鬧區火車站商圈蛋黃區，經營逾一甲子以上的老字號新高大飯店，歇業熄燈關門，最近委託住商不動產中山加盟店貼售屋掛廣告看板銷售，引人側目。 記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區火車站商圈蛋黃區，經營逾一甲子以上的老字號新高大飯店，歇業熄燈關門，最近委託住商不動產中山加盟店貼售屋掛廣告看板銷售，引人側目。 記者魯永明／攝影

嘉義市鬧區火車站商圈蛋黃區，經營逾一甲子以上的老字號新高大飯店，歇業熄燈關門，最近委託住商不動產中山加盟店貼售屋掛廣告看板銷售，引人側目，住商說，飯店基地面積107坪，每坪開價150萬元，總價1億6千萬元；市府地政處說，開價銷售金額創下當地商圈新高紀錄。

新高大飯店位處嘉市最熱鬧的中山路上，交通便利，嘉義火車站旁，由火車站地下道1號入口進入然後在火車站地下道6號出口出來，就可看到新高，據了解，業者是第二代經營，年紀大，因旅宿業缺工、原物料漲，經營成本增加，新飯店加入，競爭激烈，獲利不如過去，決定熄燈託售。

市府觀光新聞處說，嘉義市近5年共有10間旅館歇業，包含新高大飯店，新高2020年申請註銷登記。住商不動產中山店業者說，新高基地位在鬧區黃蛋商業區，可以續做飯店、也可改做餐廳、診所等多元用途。

觀光署去年公布上半年旅館、民宿住房率，分別為47.3%、22.69%，相比同期衰退；嘉市上半年1至6月旅宿業住宿共102萬7074人次，旅館業（觀光旅館及旅館）住房率51.48%，高於觀光署公布的47.3%。

嘉市旅館公會理事長李啟光說，嘉市旅宿住房率高於全國平均值，主因是嘉市房價平穩不調漲，相對他縣市便宜，吸引遊客，另嘉市面積小，公共自行車及電動公車，交通便利，又親子旅遊興盛，嘉市吸引親子遊，但他表示，疫情後，國人出國人數成長，相較去年同期嘉市旅宿人數仍減少，促進觀光，希望市府持續舉辦活動，維持觀光熱度。

市區近5年之所以會有10間旅館歇業，主因是汰舊換新，家族經營成本減輕，非家族經營者因缺工、原物料漲、電費租金漲，又陸客不來、國旅不振，以及疫情後國人瘋出國，經營壓力沉重。

嘉義市鬧區火車站商圈蛋黃區，經營逾一甲子以上的老字號新高大飯店，歇業熄燈關門，最近委託住商不動產中山加盟店貼售屋掛廣告看板銷售，引人側目。 記者魯永明／攝影
嘉義市鬧區火車站商圈蛋黃區，經營逾一甲子以上的老字號新高大飯店，歇業熄燈關門，最近委託住商不動產中山加盟店貼售屋掛廣告看板銷售，引人側目。 記者魯永明／攝影

住房率 壓力 房價 租金 觀光

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