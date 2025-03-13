不買foodpanda 併購破局 Uber須付82億分手費

公平會去年十二月否決美國外送平台Uber併購德商Delivery Hero旗下台灣foodpanda，路透昨報導，Uber表示不會對公平會的行政處分提出行政救濟，但根據合約，Uber需支付Delivery Hero約二點五億美元（約台幣八十二點三億元）的交易終止費。

Uber十一日表示，對公平會裁決失望，但予以尊重，不會上訴。Uber股價十一日收盤下挫百分之三點三。

Uber發言人說，「我們仍然致力於台灣市場，將持續以創新且具競爭力的方式服務當地消費者、商家和外送合作夥伴。」foodpanda台灣先前表示，母公司Delivery Hero將繼續專注於支持foodpanda台灣的營運，繼續為消費者、外送夥伴和合作店家提供更優質、便利的服務體驗。

倫敦業者Deliveroo十日宣布，因銷售疲軟等因素，將結束香港業務。