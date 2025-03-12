日盛台駿國際租賃推動永續豆田計畫 支持台灣大豆復耕

日盛台駿國際租賃（6958）啟動「永續豆田計畫」，成為苗栗在地創生團隊第一家合作投入台灣大豆復耕的企業，鑒於種植大豆對環境有諸多好處，未來將帶領同仁一起到苗栗種豆，並以永續豆田專屬網站，將同仁日常豆製品的消費換算為豆田耕地面積，號召集團同仁響應支持本土豆製品，持續擴大台灣大豆復耕面積，推動環境永續。

日盛台駿本月10日於公司總部大樓舉行「永續豆田計畫」啟動儀式，日盛台駿公司董事長簡志明表示，面對全球氣候變遷的嚴峻挑戰，作為員工逾千人的上市企業，日盛台駿也積極發揮影響力，在環境守護、環境教育、循環經濟等方面貢獻心力，因此推出「永續豆田計畫」，攜手集團同仁一起擔任台灣永續環境的尖兵，並響應政府的「大糧倉計畫」。

「永續豆田計畫」有兩大主軸，以「種豆與吃豆」的創新模式，吸引同仁的關注與支持。第一個主軸是帶領日盛台駿同仁到苗栗公館鄉穿龍圳附近種植大豆田，在當地青農團隊鮮活采田協助下，把荒廢的農地復耕種植大豆，讓同仁在過程深入了解環境與糧食的關係。其次是設立日盛台駿永續豆田網站平台，並鼓勵同仁多透過平台訂購豆製品，系統會將訂購量自動換算成大豆復耕的面積，可即時了解集團同仁合力支持大豆復耕的最新成果。

日盛台駿同仁踴躍參加這次啟動儀式，公司也訂購了苗栗在地的豆漿與豆花送給參與同仁品嚐，這一批訂購量就支持了10間教室大小的大豆復耕。公司後續還將採購豆製品作為企業贈禮，所貢獻的復耕面積可望持續擴大。日盛台駿也規劃在公司大廳設立永續豆田小舖，每月固定時間邀請鮮活采田團隊到現場展售苗栗在地農產品。

日盛台駿表示，種植大豆是天然的養地方式，對環境友善，首先可固氮養土，把氮氣轉化為植物可利用的氮化合物，變成大地的營養，土壤更加肥沃；其次可改善土地滲透性，為大地注入能量；再者可降低對化學氮肥的需求，減少對環境造成的負擔。

鮮活采田創辦人陳淑慧表示，她從台北移居苗栗十多年，從種植有機紅棗開始，為搶救穿龍圳水圳上的老屋，將老屋整修並變身為「穿龍豆腐坊」，因為做豆腐，才了解本土雜糧自給率不足，台灣的大豆栽種面臨保種和技術的困境；因此開始契作大豆田，扶持願意友善環境種植的農友，苗栗在地青農也陸續加入了復耕大豆的契作，之後更發起「台灣豆陣線」，邀集加工、通路業者響應加入，共同行銷台灣本土大豆，倡議每人每週5杯豆漿，支持台灣大豆友善復耕，促進環境健康。日盛台駿活化休耕地轉種雜糧，響應政府的「大糧倉計畫」，提高台灣糧食自給率，同時也是鮮活采田推動大豆復育十幾年以來，第一家投入大豆友善復耕的企業，很感恩在環境永續的路上有日盛台駿攜手前行。