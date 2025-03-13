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燁輝資產重估 價值增逾百億

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

燁輝（2023）昨（12）日公告，依金管會規定，採用公允價值模式衡量投資性不動產，提列105億元特別盈餘公積，有效提升資產負債表中的資產價值，負債比從66%降低至59%，財務體質更趨合理化。

燁輝昨天董事會也通過去年財報，年度營業收入739億元，營業利益3.4億元，稅後虧損15.9億元，每股淨損0.81元。燁輝鋼鐵事業賺錢，最後大虧近16億元，主要受轉投資燁聯等事業拖累；董事會並通過將不分派股利。

燁輝去年期末總資產1,013億元，期末總負債620億元，期末歸屬於母公司業主權益384億元。

燁輝

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