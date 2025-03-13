統一超護地球 22日將關燈一小時

統一超商（2912）連續四年參與全球最大規模環保節能行動「Earth Hour地球一小時」關燈活動，除了邀請全球永續夥伴等逾540個單位共同參與，在3月22日晚間8點30分至9點30分共同關燈一小時，並首度於全台三地舉辦實體關燈體驗活動，透過線上線下活動與品牌影響力，擴散全民參與關燈綠色行動。

「Earth Hour地球一小時」關燈活動，今年擴大規模首度邀請海外企業夥伴菲律賓7-ELEVEN參與，共計兩地有超逾上萬間門市參與，號召台灣、菲律賓7-ELEVEN 門市、關係企業、供應商夥伴、公益團體等逾540個企業品牌加入、約1.5萬個據點一起響應，成為亞洲最大跨國連鎖超商的主辦方之一。

統一超商2025年再次取得世界自然基金會（WWF）「Earth Hour地球一小時」官方授權，擔任台灣主辦方之一，統一企業集團與關係企業逾30個品牌共同參與，包括統一企業、7-ELEVEN、康是美、夢時代、統一時代百貨（台北店／高雄店）、悠旅生活（星巴克）、家樂福、聖德科斯、Semeur聖娜、COLD STONE、Mister Donut、21世紀等，將於國際關燈日（3月22日）當天一同關閉招牌燈一小時，同步邀請每位途經、入店消費的民眾能間接參與活動，透過品牌影響力讓永續行動持續擴散。

統一超商首度於北、中、南三地舉辦關燈互動打卡體驗活動，3月15日至3月23日於世新大學、台中泰安服務區南站與台南東山服務區，邀請民眾體驗按鈕一鍵關閉7-ELEVEN門市招牌燈；限時拍照打卡上傳社群平台，可獲抽獎機會；OPEN!家族成員LOCK醬與條碼貓將於3月16日上午分別現身泰安及東山服務區與民眾同樂。

7-ELEVEN結合「把愛找回來」公益募款平台同步響應3月21日國際森林日、3月22日地球一小時，3月19日至3月25日推出「關燈一小時為森林發聲」線上捐款促捐活動，消費者透過OPENPOINT App線上捐款給指定四大生態環保類別公益團體，單筆捐款滿額將送贈禮。

統一超商好鄰居文教基金會首度邀請「世界自然基金會」地球一小時國際團隊，與在地「自然保育與環境資訊基金會」，攜手打造《關燈一小時．為地球充電》手掌繪本的中文、越南語雙版本，並獨家搭配DIY紙上關燈遊戲。好鄰居基金會官網上的繪本及相關素材提供免費下載，可於ibon列印或下載後自行列印使用，3月22日起實體門市也開放全新一季「閱讀永續好鄰居同樂會」報名。