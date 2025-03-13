Uber終止收購Foodpanda 須支付82億分手費

美國叫車與餐點外送平台巨擘優步（Uber）表示，由於監管阻礙，已正式終止收購德國Delivery Hero旗下在台灣Foodpanda業務的交易。台灣公平會去年12月已否決此案。

Uber在11日表示，對公平會裁決感到失望，但予以尊重，不會上訴，而Uber須支付約2.5億美元的解約費。Uber股價在美股11日收盤下挫3.3%。

foodpanda台灣與台灣Uber昨（12）日都未對2.5億美元的交易終止費用提出回應。

Uber發言人表示， 「我們仍然致力於台灣市場，將持續以創新且具競爭力的方式，服務當地消費者、商家和外送合作夥伴。」Delivery Hero則強調，台灣仍是該公司長期策略的一環

Uber去年5月宣布，希望以規模9.5億美元的全現金交易，向Delivery Hero收購台灣Foodpanda業務，並於今年上半年完成交易，若順利成交，原本會是台灣除半導體業外規模最大的併購案。但公平會表示，這樁交易會使Uber在台灣的市占率提高到90%，可能促使Uber漲價。

全球線上外送市場成長放緩，正加劇該產業的整併潮。倫敦業者Deliveroo才於10日宣布，因銷售疲軟，加上Foodpanda和美團旗下Keeta的競爭加劇，將結束香港業務。荷蘭Prosus在2月同意以41億歐元（約45億美元）收購Just Eat Takeaway.com。幾個月前，美商Wonder集團也收購Just Eat旗下在美國的Grubhub。