Uber終止收購Foodpanda 須支付82億分手費

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者彭慧明／綜合報導
Uber在11日表示，對公平會裁決感到失望。路透
Uber在11日表示，對公平會裁決感到失望。路透

美國叫車與餐點外送平台巨擘優步（Uber）表示，由於監管阻礙，已正式終止收購德國Delivery Hero旗下在台灣Foodpanda業務的交易。台灣公平會去年12月已否決此案。

Uber在11日表示，對公平會裁決感到失望，但予以尊重，不會上訴，而Uber須支付約2.5億美元的解約費。Uber股價在美股11日收盤下挫3.3%。

foodpanda台灣與台灣Uber昨（12）日都未對2.5億美元的交易終止費用提出回應。

Uber發言人表示， 「我們仍然致力於台灣市場，將持續以創新且具競爭力的方式，服務當地消費者、商家和外送合作夥伴。」Delivery Hero則強調，台灣仍是該公司長期策略的一環

Uber去年5月宣布，希望以規模9.5億美元的全現金交易，向Delivery Hero收購台灣Foodpanda業務，並於今年上半年完成交易，若順利成交，原本會是台灣除半導體業外規模最大的併購案。但公平會表示，這樁交易會使Uber在台灣的市占率提高到90%，可能促使Uber漲價。

全球線上外送市場成長放緩，正加劇該產業的整併潮。倫敦業者Deliveroo才於10日宣布，因銷售疲軟，加上Foodpanda和美團旗下Keeta的競爭加劇，將結束香港業務。荷蘭Prosus在2月同意以41億歐元（約45億美元）收購Just Eat Takeaway.com。幾個月前，美商Wonder集團也收購Just Eat旗下在美國的Grubhub。

Uber 公平會 美國

延伸閱讀

受理永豐金併京城銀案 公平會最快4月前審查結果出爐

Uber解除併購合約 foodpanda表示在台灣繼續努力

百萬卡友看過來！歡慶台新@GoGo卡生日 最高回饋30%

大罷工！ 8千輛計程車上街抗議Uber、封鎖道路圓環 市區交通陷停擺

相關新聞

陽明去年賺641億 暴增12倍 年中獎金每人可領48萬元

陽明海運昨（12）日公告去年財報，全年稅後純益641.79億元，獲利年增率暴衝12.65倍，每股純益（EPS）18.38...

瑪格麗特談品牌與領導／用心做對的事

「謝謝老師的時間」，一個年輕的新創老闆從南部上來，見面第一句話就說「真的很開心也謝謝老師願意跟我碰面」，看到年輕人這麼積...

管理錦囊／創新者詛咒 三招破除

歷史上曾經出現過許多叱吒風雲的企業與產業，似乎都避免不了創新者的詛咒（Innovator's curse），例如發明行...

連鎖效應／精算成本 從生產結構面做起

經常看到企業發起無意義的價格戰，以為用名義上的低價就可以爭取到顧客，其實是誤解了成本領導策略。

智慧經營／信義房屋不動產株式會社社長王茂桑耕耘日本 三目標進擊

信義房屋不動產株式會社社長王茂桑表示，集團耕耘日本市場15年，過去三年信義日本業績連三年創新高，顯示在日經營策略奏效，接...

百大創新獎 工研院八度蟬聯

科睿唯安（Clarivate） 昨（12）日公布2025「全球百大創新機構」報告，工研院在經濟部產業技術司補助下，持續產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。