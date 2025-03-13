百大創新獎 工研院八度蟬聯

科睿唯安（Clarivate） 昨（12）日公布2025「全球百大創新機構」報告，工研院在經濟部產業技術司補助下，持續產出豐沛研發成果與優質專利，帶動工研院連續八年、第九度榮獲全球百大創新機構獎。

除了工研院之外，今年還有12家台灣企業入列「全球百大創新機構」，包括鴻海（2317）、聯發科、廣達、台積電、友達、台達電、緯創、瑞昱、南亞科、華邦、華碩及中光電，總入選數創新高。

最受矚目的是，今年全球僅三家研究機構入選，工研院不但為其中一家，更持續創下亞太區研發機構獲獎最多紀錄，創新成果與三菱電機、東芝、高通、陶氏公司、飛利浦等國際知名機構齊名。此獎項歷年曾獲選的國際知名機構包括亞馬遜、蘋果、微軟等高科技大廠。

報告並指出，工研院在技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量等五大專利指標上展現出卓越的研發實力。

科睿唯安全球百大創新機構報告長期透過專利數據，主動分析全球企業或機構的創新能量，根據科學化專利指標進行評選，以表揚頂尖機構對於創新的堅持，以及其所展現的絕佳創造力。

科睿唯安智慧財產權事業群總裁Gordon Samson表示，工研院發明數量自2000年來已成長80倍，在創新速度日新月異的今日，入選全球百大創新機構是一項卓越的成就。