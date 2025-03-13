陽明去年賺641億 暴增12倍 年中獎金每人可領48萬元

陽明海運（2609）昨（12）日公告去年財報，全年稅後純益641.79億元，獲利年增率暴衝12.65倍，每股純益（EPS）18.38元，優於市場預期，每股擬配發現金股利7.5元，依昨日收盤價72.9元概算，現金殖利率約為10.28%。

陽明昨日同步公告，員工酬勞為稅前盈餘的1%，2023年全時員工總數約1,634人，約當每人可領約48.76萬元，等於將再多發6.5個月俗稱年「中」獎金。

陽明近五年獲利 圖／經濟日報提供

業內認為，陽明祭出高配息，顯示對今年海運市況展望正向，今日長榮將公告財報，市場預期配息率、殖利率都不會輸給陽明，將再掀此一波海運投資話題外，也望吸引指標ETF與投資法人機構的青睞。

值得注意的是，影響貨櫃海運運價的紅海危機再起，根據最新外電，由於以色列當局禁止人道援助物資進入加薩走廊，葉門戰鬥組織胡塞（又稱青年運動）11日宣布，立即恢復針對以色列船隻的攻擊行動，直到加薩走廊的邊境關卡重啟。這是胡塞約兩個月來首度重啟攻勢。

胡塞表示，將鎖定經過紅海、阿拉伯海、曼德海峽及亞丁灣的以色列船隻。

以哈戰爭於1月停火後，胡塞曾宣布暫停攻擊美國、英國相關船隻，但多數西方航運業者仍表示，需要更明確的安全保障，才能放心讓船隻重新行經相關海域。如今胡塞將再次發動攻擊，勢必阻礙紅海航運與蘇伊士運河的復甦。

對此，陽明認為，紅海危機再起，導致航商航線服務仍持續繞行好望角，再加上航商在環保法規下加速船舶報廢等措施，2025年的貨櫃輪市場供需情況可能比去年更緊俏。

陽明2024年營收為2,227.06億元，年增率58%，受惠於紅海危機運價大漲加持，稅後純益較前一年大幅攀升達641.79億元，年增率1,265.5%。由於紅海問題未解，運價恐持續走揚。

陽明表示，2024全年整體貨櫃產業新增運力約達300萬TEU，供給大於需求成長，惟在紅海危機船舶繞道航行、主要港口塞港等因素影響下，消耗多餘船噸，同時亞洲新興經濟體表現亮眼，帶動全球經濟成長，前三季航運市場暢旺，貨量、運價齊揚。陽明海運持續因應市場變化調整航線布局與船隊配置，提供穩定的航班服務，並積極掌握市場良機，2024年繳出亮麗成績單。

針對股利的部分，陽明海運也表示，經綜合考量2024年全年度獲利狀況，陽明考量到長遠發展必須進行船舶汰舊更新需求，再加上全球經貿環境變化高度不確定性等因素，董事會決議本年度將配發現金股利每股7.5元，維持公司健全永續營運。

展望2025年，應注意的是，紅海危機再起，增加貨櫃航商重返紅海之不確定性，在確保安全無虞之前提下，目前航商航線服務仍持續繞行好望角。