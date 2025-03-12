燁輝投資性不動產改採公允價值模式 資產增105億元

燁輝今天晚間召開重訊記者會，董事會決議通過自2024年會計年度開始日後，將投資性不動產後續衡量由成本模式改採公允價值模式，合計提列約新台幣105億元特別盈餘公積。

燁輝指出，為讓財報能提供更可靠資訊，以及反映交易對企業財務狀況、財務績效或現金流量之影響，改採公允價值模式，並自2024年會計年度開始適用。

燁輝也說明，會計變動前一年度影響項目與實際影響數，採權益法的投資增加約104億元，2023年稅後淨額則增加約4.7億元。