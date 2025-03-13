智慧經營／信義房屋不動產株式會社社長王茂桑耕耘日本 三目標進擊

信義房屋不動產株式會社社長王茂桑表示，集團耕耘日本市場15年，過去三年信義日本業績連三年創新高，顯示在日經營策略奏效，接下來信義日本將朝向「台灣客戶赴日購屋服務細緻化」、「租賃服務再進化」、「品牌發展在地化」三大目標，將服務再優化。

業務優化 贏得信任

信義日本目前在日有三大業務，包括日本住宅買賣、租賃，以及商用不動產經營，累計成交物件超過6,000戶、租賃管理突破2,000戶，業績更是連續三年創新高。

王茂桑表示，獲得客戶信任、業績再創新高有三大關鍵，第一，完善的售後服務；過去幾年，因疫情期間，客戶無法赴日，但信義日本在地幫客戶處理房屋大小事，進而深獲消費者信任。

第二，發展Live視訊看屋；王茂桑指出，自2020年起信義日本透過Live視訊看屋、搭配台日團隊輔以專業解說，讓客戶有如親臨現場。第三，交易行情及安全把關，只要是符合客戶需求的物件，信義日本除了提供行情外，更加強替客戶把關種種風險。

王茂桑指出，除了上述三點，再加上推動在地化、數位化的努力，讓信義日本的客戶回購率約達20%，業績連三年改寫新猷。

綜觀近期國際局勢以及日本不動產市場發展，王茂桑分析，近年國際政經環境丕變，尤其美國總統川普啟動關稅貿易戰，國際政治動盪，而日本的政經局勢相對穩定，匯率也仍處相對低檔，成為高資產族群進行資產配置時的首選避險標的之一。

不過，王茂桑表示，投資海外不動產須留意兩大變因，包括匯率和房價。過去不是投資人賺了房價、賠了匯率，就是賠了房價、賺了匯率，但2023年日本匯率一度寫下史上新低紀錄，且當地政府在出口、股市蓬勃發展，以及國會未拿到多數席次等多重考量下，認為今明兩年勢必維持相對低檔匯率表現。

再觀察日本房市，他指出，過去十年東京23區、大阪六區等市中心房價大漲近一倍，且政府積極推進都市再造建設，基本面扎實，形塑日本「低匯率、房價看漲」氛圍，尤其政經穩定環境，加大國內高端客群赴日置產。不過王茂桑說明，在客戶結構改變下，購買的產品也與過去不盡相同，像是過去消費者偏好投報率高的套房產品，但現在因自住需求增加，轉變為二、三房以上產品，以及總價4,000~7,000萬日圓的物件為主流，尤其1億日圓以上物件的成交占比大幅增加。

高資產客 比重拉高

目前信義日本客群中，約九成是台灣人，而日本客戶則從2023年的4%成長到2024年達一成左右；王茂桑表示，數據顯示，信義日本的九成客戶中，高資產客已超過三成、來到統計新高；另外，日客比重拉高，顯示集團不動產市場耕耘已走出台灣、站穩日本。

在高端客戶、在地日客比重擴大下，王茂桑指出，信義日本總銷金額已從2023年600億日圓，擴大至2024年670億日圓、年增11.7%。

他強調，國人赴日購買不動產，產品售價因資訊不對等因素，有不少案例超出市場行情太多，因此選擇值得信任的不動產專家陪同進出場，協助了解稅費、購屋流程、貸款、台日差異與風險等相當重要，消費者買海外不動產切勿過分理想化，建議買屋之前先想到未來物件的轉手性，且物件挑選要以當地人的角度考量。

王茂桑表示，信義日本耕耘日本15年有成，公司已擬定「台灣客戶赴日購屋服務細緻化」、「租賃服務再進化」、「品牌發展在地化」等三大目標，接下來不僅將推出「推薦物件智慧配對」、「代管物件管理App系統」外，更將繼六本木店後，2025年預計在澀谷或麻布十番開設新店，而成立八年的大阪支店，也已於今年2月搬遷至新據點、擴大營運、服務更多客戶。

王茂桑強調，信義房屋不動產株式會社期望將信義房屋集團（9940）在台灣的社區服務精神和理念延伸到日本在地，邁向永續經營。