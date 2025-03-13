連鎖效應／精算成本 從生產結構面做起

經常看到企業發起無意義的價格戰，以為用名義上的低價就可以爭取到顧客，其實是誤解了成本領導策略。

成本領導策略，有別於差異化與聚焦策略，是哈佛大學Michael Porter教授提出的三種競爭策略中最不易執行的，試想：為了做到業界最低的售價，通常你會怎麼做？

基於一分錢一分貨，實現低價的捷徑就是偷工減料，份量較少、改變原物料或乾脆調整商品，這樣的低價怎能說是「成本領導」呢？以犧牲商品品質做到低價，根本是無用功，顧客也不會長期買單。

也有業者會用犧牲利潤的做法來實現，美其名曰薄利多銷，若是同業都不跟進，恐將成為第一個倒下的人，當然也不是聰明的做法。

也有人說中小企業根本沒有資格挑選成本領導作為競爭策略，但只要走一趟南部，不難發現在街頭巷尾，多的是名店做到物美價廉，例如台南的阿龍香腸熟肉，切料一律25元。

經營者必須認知，沒有人是笨蛋。舉例來說，前陣子有網紅開以19元為號召的茶飲店，許多網紅助陣，盲測推薦無差別好喝，但細看菜單19元是中杯500cc，大杯25元。但領導品牌麻古茶坊是這樣做的，招牌高山金萱茶大杯30元，美口瓶裝960cc45元，再持瓶購買依活動可折10至15元，既響應環保又讓顧客買到實惠。

成本領導策略是指企業有能力在兼顧利潤的目標中，提供相對優惠的價格給顧客，而總成本最低除生產面的投入，還有消費體驗面的升級，茲分述如下：

一、生產面投入：低成本來自於標準化生產、量化規模經濟、學習曲線進化、技術創新領先，以及鎖定特定資源，還有實現範疇經濟，例如八方雲集從只生產餃子皮到為優化成本而增加生產麵條，做到總成本更低，就是一個實現範疇經濟的例子。

二、體驗面升級：加量不加價是最直接的做法，連鎖業最經常做的就是升級店格，蜜雪冰城的張紅超開家常菜館時，魚香肉絲一份只賣人民幣5元，但隔壁來了競爭者推出4元搶市，張紅超的應對之策是漲價為5.5元，但份量加倍，這就是體驗面升級的做法。

更低的成本絕非單純的數字遊戲，而是經由展開企業整體作業流程，進而精算每一作業流程成本，從結構面做到總成本降低，將成本控制內化為企業的基本功。

若只是玩數字遊戲，那麼只是自欺欺人而已。