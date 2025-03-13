管理錦囊／創新者詛咒 三招破除

歷史上曾經出現過許多叱吒風雲的企業與產業，似乎都避免不了創新者的詛咒（Innovator's curse），例如發明行動電話的摩托羅拉（Motorola )、發明照相機底片的柯達（Kodak )、發明複印機的全錄（Xerox），以及曾經以傳奇手機享譽全球的諾基亞（Nokia )等。

這些企業的共通點是先進、高端、創新及高市占率。領導者的遠見與堅持，主導著時代潮流的走勢，維持著市場的霸主地位。

然而，這些曾經站上顛峰的企業，在成功光環與勝利氛圍的簇擁下，逐漸喪失對於風險的警覺性與敏感度，以至於內部決策開始出現鈍化，企業最後就如同水塘優養化。

因此，許多威脅從來就不是來自於企業外部的挑戰，而是源自於企業內部的迷思與迷失。筆者於銀行業從事企業授信30餘年，見證許多企業樓起樓塌，結合自身的經驗與體悟，提出如何避免創新者的詛咒應驗，供讀者參考。

一、保持創新的動能

創新就是一條不歸路，只能往前看。創新者一但安於現狀，便將放慢創新的腳步、產生創新的惰性，隨之而來的將是市場無情的挑戰與打擊。

建議應保持創業初衷，廣納建言，塑造充滿創造與創意活力的環境，持續鼓勵創意思考，建立提案獎勵制度，以保持組織創新動能。

二、打破僵固的思維

今天的成功不代表明天的成功。企業組織的規模愈大，思維就有可能愈僵固，尤其是那引以為傲的產業地位與市占率，有時候反而是作繭自縛的根源。

建議應摒棄產品市場獨占的傲慢與思維，以需求市場為出發點，掙脫以自我為中心的策略思路，方能打破既有的疆界與思維。

三、積極推動多角化

沉醉於往日的榮光，無異是創新者最大的危機。曾經掌握大量集中的豐沛資源、或是占地為王的觀念正根深柢固地影響著創新者，造成他們日漸安於現狀而拒絕突破與持續創新。

建議應鼓勵嘗試在現有的基礎上持續創新（Continuous innovation），透過資源分享來延伸核心競爭力，透過多角化的推動以尋求與創造新機會。

《貞觀政要》云：「創業難艱，守成不易」，經營事業與國家一樣，絕非易事，尤其在面對瞬息萬變的競爭環境、產品生命周期、員工流動率及政策法令變動等挑戰與困境，更需經營管理的大智慧。因此，當以上三點，在企業當中被視為常態時，便可成功地逃脫創新者的詛咒。

新世代的管理者必須有所體認，企業獲利的根本核心，從來就不是在於有形商品的創新，而是在於競爭者無法模仿與複製的智慧價值。