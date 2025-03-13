瑪格麗特談品牌與領導／用心做對的事

「謝謝老師的時間」，一個年輕的新創老闆從南部上來，見面第一句話就說「真的很開心也謝謝老師願意跟我碰面」，看到年輕人這麼積極又這麼有禮貌，自己也笑得燦爛。

現在的年輕人真的很厲害，將手上的工具舞得虎虎生風，不但出了書，也有自己的YouTube，還建立社群，說起他的創業過程，失敗、挫折好像都不在他的字典裡，拚了命地工作，更努力學習，還好自己早生了30年，不然怎麼拚得過他（ＸＤ）。

「看起來你做得不錯啊，所以你要我幫你什麼呢？」我困惑地問著。

「這幾年我們一直在做人才培育的訓練，也接一些Ｃoaching的工作，也有一些顧客會幫我們介紹案子，但就是不穩定，我一直在思考，做了那麼多嘗試和努力，到底我們過去做錯了什麼？為什麼生意就是沒辦法成長？」他滿臉的困惑，看來是被這個問題困擾了很久。

我發現不管企業規模大小，似乎很多時候大家碰到的問題最終都是一樣的，「生意沒辦法成長」，但或許也只有這個問題能逼得他們不得不回來正視事業的狀態。而最常見的問題也不外乎是努力的去找到一個產品販售，客戶抱怨就解決抱怨，服務不好就換人或增加服務，客戶嫌貴就降價，一直到所有方法都用完了，生意還是起不來，才願意回來檢視生意的每一個細節。

有趣的是，常常他們都透過客戶的抱怨了解自己哪裡沒做好，努力去修正，做到讓客戶滿意，但最後生意的結果不見得能如意。

因為客戶不一定永遠是對的，甚至有時候客戶也不見得知道自己要什麼，當我們一直被客戶牽著走的時候，不但賺不了錢，員工也不見得會做得開心。

看著沮喪的他，我問了個問題：「知道你的顧客買你的是什麼嗎？你有和你最好的顧客談過他們花錢買你公司產品的地方是哪裡？」他一直搖頭。

「這麼努力的你，用心的做事，一定有做對的部分，不要再一直檢討你哪裡做錯，去找出你哪裡做對。回去找你的顧客，不是一般的顧客，而是最好的顧客，他買你的點在哪裡？把那個做對的部分放到最大，成為你的獨特」，看著他眉頭慢慢舒展開來，相信他懂我的意思。

很多時候事情通常不是突然就變得很清楚，但當我們看不清楚時，就要努力聚焦。我們必須不斷地問自己，如何能將這個畫面微調到更清晰，更具體，當你對自己的經驗愈精確的時候，你便能夠愈快地看清楚。但不要期望一時半刻就會從模糊到清晰，就好像我們不可能期望霧會在突然間消失不見，我們需要給霧一點時間，讓它慢慢散去，雖然這個不確定的過程很痛苦，卻也是個必須經歷的過程。

「顧客不一定永遠是對的，但最好的顧客一定是對的」，找出最好的顧客，放大你做對的部分，才有可能讓更多的顧客成為最好的顧客。成長一定會從這個聚焦開始。