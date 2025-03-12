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響應3月12日植樹節 新安產險支持羅東國有林撫育計畫

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
農業部林業及自然保育署宜蘭分署署長蕭崇仁（左）致贈感謝狀予新安東京海上產險副總王文龍（右）支持國有林撫育計畫。圖/新安產險提供
農業部林業及自然保育署宜蘭分署署長蕭崇仁（左）致贈感謝狀予新安東京海上產險副總王文龍（右）支持國有林撫育計畫。圖/新安產險提供

響應「2050淨零碳排」政策，以及紀念3月12日植樹節，新安東京海上產險參與農業部林業及自然保育署宜蘭分署主辦的「織一片生態綠網」植樹活動，透過實際行動參與國土生態綠色網絡建構，攜手打造臺灣生態廊道，實踐綠色保險價值。

新安東京海上產險自2023年起為昇華綠色保險價值，開展各項綠色行動，以具體實踐展現對環境保護的長期承諾，除連續兩年認養苗栗縣後龍鎮防風保安林，實際認養共計2,540棵原生林木及原生蜜源樹種。

2024年攜手宜蘭分署認養宜蘭冬山鄉新寮山區1.8公頃國有林地，今年持續捐助支持宜蘭縣冬山鄉羅東事業區71林班國有林撫育計畫，累計栽種1,600株涵水量高的台灣肖楠、碳吸存力最高的相思樹，約當創造26.2公噸碳匯。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，承襲日本東京海上集團「透過保險專業解決社會挑戰，為永續社會作出貢獻」的核心理念，透過環境永續行動履踐企業社會責任，更深耕保險本業致力於線上投保、核保、理賠、繳費及推行電子保單等綠色數位保險服務，累計2024年度相當於約種植1,046萬棵樹，獲「2024卓越保險評比」中「卓越綠色保險獎」殊榮。

因應氣候變遷議題，新安東京海上產險聚焦於「數位精進服務減碳、綠色保險商品保障」兩大發展主軸，透過數位轉型精進服務，助力保險核心專業職能加速創新開發綠色創新商品，專注及深化綠色數位金融的發展。

保險 東京

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