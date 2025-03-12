燁輝採公允價值模式衝量投資性不動產 資產大增105億

燁輝（2023）12日公告，依金管會規定，採用公允價值模式衝量投資性不動產，提列105億元特別盈餘公積，有效提升資產負債表中的資產價值，負債比從66%降低至59%，財務體質更趨合理化。

燁輝表示，為使財務報表能提供更可靠資訊，以反映企業財務狀況、財務績效或現金流量的影響，經董事會決議通過自113年會計年度開始，日後將投資性不動產後續衡量由成本模式改採公允價值模式。

燁輝指出，依據金融監督管理委員會110年3月31日金管證發字第 10901500221 號令規定，公開發行公司帳列投資性不動產首次就後續衡量選擇採用公允價值模式衡量時，應就其公允價值淨增加數額轉入保留盈餘部分，提列相同數額的特別盈餘公積，2024年度合計提列105億餘元特別盈餘公積。