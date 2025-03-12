長榮航去年業績創高 擬斥資31億美元買9架新機

受惠客、貨運需求暢旺，長榮航空2024年營收、淨利、EPS皆為歷史新高，每股賺5.37元，董事會並決議將6架A350-1000廣體客機選購權轉為確認訂單、新購3架A321neo型窄體客機，共9架空中巴士新客機，交易總額不超過31億美元。

長榮航空今天公告2024年財報，合併子公司營收新台幣2210億元，年增約10%，合併本期淨利新台幣304億元，年增31.6%，每股盈餘5.37元，優於2023年的4.01元；2024年營收、淨利、EPS皆為歷史新高。

長榮航空表示，去年客運營收新台幣1449億元，較2023年增加新台幣91億元，年增7%，載客數1316萬人次，年增16.8%，客運承載率82.6%，顯示客運市場延續旅遊暢旺需求，價量維持高位階，帶動全年營收再創歷史新高。

貨運營收方面，長榮航指出，去年貨運營收522億元，較2023年增加新台幣108億元，年增26%，載貨量79萬噸，年增12.6%，貨運承載率71.6%，單位收益年增11.7%，受惠2024年第一季末開始，AI、新能源相關產品及電商空運需求持續增溫，積極爭取包機包艙銷售。

此外，長榮航空公告，因應航線布局及營運需求，持續引進新機，落實機隊現代化的計劃，今天董事會決議將6架A350-1000廣體客機選購權轉為確認訂單，預計於2031年開始交付；另新購3架A321neo型窄體客機，於2032年開始交付，此次規劃採購9架空中巴士全新客機，交易總金額不超過31億美元。

長榮航空表示，目前營運客、貨機隊共計有85架，另有8架提供3艙等服務的787-9、提供兩艙等服務的5架787-10預計在2029年以前交付完成。此外，自2027年起陸續交付18架A350-1000型廣體客機，以及2029年起的15架 A321neo型窄體客機。